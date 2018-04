Είδε τον Πρίγκιπα Κάρολο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Πρίγκιπα Κάρολο

Δεκτός από τον Πρίγκιπα της Ουαλίας Κάρολο έγινε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του ταξιδιού του για τη σύνοδο των αρχηγών των 53 κρατών-μελών της Κοινοπολιτείας.

Ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου υποδέχθηκε τον Πρόεδρο Αναστασιάδη στην επίσημη κατοικία του, το Clarence House.

Stimulating, insightful, forward looking & delightful exchange between Prez @AnastasiadesCY & HRH Prince Charles at @ClarenceHouse. Discussion on issues of wide common interest including, naturally, on #ourCommonwealth & #CHOGM2018. #CHOGM #Cyprus