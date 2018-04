Στο Λουξεμβούργο ο ΥΠΕΞ – Έντονη παρέμβαση για Συρία

Συμμετοχή του Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης συμμετείχε στις εργασίες του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο. Η ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου περιλάμβανε σειρά επίκαιρων ζητημάτων που απασχολούν τη διεθνή σκηνή, όπως είναι η κατάσταση στη Συρία, οι εξελίξεις σε σχέση με το Ιράν και το ευρύτερο πλέγμα των σχέσεων ΕΕ-Ρωσίας. Οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για τη Στρατηγική για τα Δυτικά Βαλκάνια ενόψει και της επικείμενης Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκαν ίων στη Σόφια.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων ήταν η κατάσταση στη Συρία υπό το φως των τελευταίων εξελίξεων, αλλά και ενόψει της δεύτερης «Διάσκεψης των Βρυξελλών» για τη Συρία που θα πραγματοποιηθεί στις 24-25 Απριλίου.

Σε παρέμβασή του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε, ότι η Κύπρος καταδικάζει απερίφραστα τη χρήση χημικών όπλων, τονίζοντας ότι μια τέτοια ενέργεια αποτελεί έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Αφού σημείωσε, στη συνέχεια, ότι θα πρέπει να διεξαχθεί ενδελεχής έρευνα από τους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς, ο κ. Χριστοδουλίδης τόνισε ότι η Κύπρος ως το κοντινότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Συρία, ανησυχεί έντονα για την κλιμάκωση των συγκρούσεων στη χώρα. Δεν μπορεί να υπάρξει στρατιωτική λύση στο συριακό, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Κύπρος, όπως και οι υπόλοιπες χώρες της περιοχής, ανησυχεί ιδιαίτερα για τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της κατάστασης η οποία θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό, αλλά και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Υπουργός Εξωτερικών, μεταξύ άλλων, εξέφρασε, όπως και άλλοι Υπουργοί, την ανησυχία του για την εισβολή της Τουρκίας στην Συρία, και ιδιαίτερα στην περιοχή του Αφρίν, η οποία οδήγησε σε περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει λύση στο Συριακό με παρουσία ξένων στρατευμάτων στη χώρα.

Καταλήγοντας, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη όπως ενισχυθούν οι προσπάθειες της διεθνούς κοινότητας και της ΕΕ προς επίτευξη πολιτικής λύσης στο συριακό. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στον σημαντικό ρόλο του Ειδικού Απεσταλμένου του Γ.Γ. του ΟΗΕ κ. Staffan de Mistura και κάλεσε τους ευρωπαίους εταίρους να στηρίξουν τις προσπάθειες του. Η διπλωματία δεν μπορεί και δεν πρέπει να εγκαταλειφθεί, υπογράμμισε ο κ. Χριστοδουλίδης.

Στο περιθώριο των εργασιών, ο κ. Χριστοδουλίδης είχε χωριστές συναντήσεις με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών κ. Jean-Yves Le Drian και τον Γερμανό Υπουργό Εξωτερικών κ. Heiko Maas, με τους οποίους συζήτησε την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε διμερές, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Αναπτύσσοντας το ρόλο της Κύπρου στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε στο πλέγμα των συνεργασιών μεταξύ της Κύπρου και των χωρών της περιοχής, και αντάλλαξε απόψεις για τις τελευταίες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσό γειο. Ο Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της Κύπρου, ανταλλάσσοντας απόψεις, ειδικότερα με τον κ. Le Drien σε σχέση με τη στρατηγική συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Γαλλίας τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και της ασφάλειας, καθώς επίσης και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσής της. Ο κ. Χριστοδουλίδης ενημέρωσε επίσης τους ομολόγους του για τις προοπτικές επανέναρξης των συνομιλιών για το Κυπριακό, τονίζοντας την ετοιμότητα της πλευράς μας να προσέλθει σε ένα ειλικρινή διάλογο για επίτευξη βιώσιμης λύση που να μην ξεφεύγει των αρχών και αξιών της ΕΕ, όπως επίσης των σχετικών με την Κύπρο ψηφισμάτων των Ηνωμένων Εθνών.

Ο Υπουργός Εξωτερικών μεταβαίνει στο Λονδίνο

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης μεταβαίνει σήμερα το βράδυ, από το Λουξεμβούργο στο Λονδίνο, όπου θα συνοδεύσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στη Σύνοδο των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων των χωρών μελών της Κοινοπολιτείας.

Κατά την παραμονή του στο Λονδίνο, ο Υπουργός Εξωτερικών, ανάμεσα σε αλλά, θα προεδρεύσει αύριο, 17 Απριλίου, την Ομάδα Υπουργικής Δράσης της Κοινοπολιτείας. Το απόγευμα της ίδιας μέρας θα συμμετάσχει σε κλειστή συνάντηση με το All Party Parliamentary Group για την Κύπρο κατά την διάρκεια της οποίας θα ενημερώσει για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και στη συνέχεια θα παρευρεθεί σε εκδήλωση που συνδιοργανώνουν η Εθνική Ομοσπονδία Κυπρίων Ηνωμένου Βασιλείου και το Board of Deputies of British Jews, με θέμα την συνύπαρξη της Κυπριακής και της εβραϊκής κοινότητας εντός της Κοινοπολιτείας, κατά την οποία θα προβεί σε σύντομο χαιρετισμό.

Στις 18 Απριλίου, o Υπουργός Εξωτερικών θα συμμετάσχει σε προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις για την Σύνοδο Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων, ενώ το βράδυ της ίδιας μέρας θα παρακαθίσει σε δείπνο που θα παραθέσει ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Μπόρις Τζόνσον.

Στο περιθώριο της Συνόδου της Κοινοπολιτείας ο Υπουργός θα έχει στις 18, 19 και 20 Απριλίου χωριστές συναντήσεις, μεταξύ άλλων, με τον Βρετανό Υπουργό αρμόδιο για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ κ. Ντέιβιντ Ντέιβις, τον Βρετανό Υπουργό Ευρώπης Σερ Άλαν Ντάνκαν καθώς επίσης τους Υπουργούς Εξωτερικών Κένυας, Σιγκαπούρης και Νοτίου Αφρικής.

Στις 19 Απριλίου, ο Υπουργός Εξωτερικών θα παραστεί στην εναρκτήρια τελετή της Συνόδου και στη συνέχεια θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση, υπό την ιδιότητα του Προέδρου της Ομάδας Υπουργικής Δράσης της Κοινοπολιτείας, όπου θα παρουσιάσει την έκθεση πεπραγμένων 2015-2018.

Στις 20 Απριλίου, ο κ. Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης των Υπουργών Εξωτερικών με Διακυβερνητικούς και συνδεδεμένους Οργανισμούς της Κοινοπολιτείας καθώς και με την Κοινωνία των Πολιτών.