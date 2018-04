Συνάντηση Χριστοδουλίδη με Αιγύπτιο Πρωθυπουργό

Η κοινή στρατηγική στο επίκεντρο συνάντησης του ΥΠΕΞ με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου.

Η κοινή στρατηγική σε κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα βρέθηκε στο επίκεντρο συνάντησης του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Χριστοδουλίδη και του Πρωθυπουργού της Αιγύπτου Σαρίφ Ισμαήλ.

Σε ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο Twitter, αναφέρεται ότι ο κ. Χριστοδουλίδης έγινε δεκτός από τον κ. Ισμαήλ και εξετάστηκε το ευρύ φάσμα διμερών σχέσεων και η κοινή στρατηγική αντίληψη σε κρίσιμα περιφερειακά ζητήματα.

#Cyprus Foreign Min. @Christodulides was hosted this morning by #Egypt’s Prime Minister Mr. Sharif Ismail, overviewed the extensive spectrum of bilateral ties & common strategic understanding on crucial regional developments. @CyprusPIO @MfaEgypt pic.twitter.com/g0IHmVyoIx