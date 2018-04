Είδε τον Αιγύπτιο ομόλογο του ο Χριστοδουλίδης – (pics)

Με τον Αιγύπτιο ομόλογο του Sameh Shoukry, συναντήθηκε την Τρίτη (10/4), στο Κάιρο, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Στην ατζέντα των θεμάτων συζητήθηκαν διμερείς σχέσεις των χωρών, το Κυπριακό, ενεργειακά ζητήματα καθώς επίσης και οι τριμερείς συνεργασίες όπως και οι περιφερειακές εξελίξεις.

Στο πλαίσιο των επαφών του, ο κ. Χριστοδουλίδης θα συναντηθεί, επίσης, με τον Πρωθυπουργό της Αιγύπτου, Sherif Ismail.

