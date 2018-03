Σαφάρι επαφών ΥΠΕΞ στην Ιορδανία – Και Κυπριακό στην ατζέντα

Ο Υπουργός Εξωτερικών επισκέφθηκε την Ιορδανία και αναχωρεί για Λίβανο.

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψης του στην Ιορδανία παρακάθισε σήμερα σε συνομιλίες με τον Ιορδανό ομόλογο του Υπουργό Εξωτερικών κ. Ayman H. Safadi.

Κατά τη συνάντηση επιβεβαιώθηκαν οι στενοί δεσμοί φιλίας και συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, και η κοινή προσέγγιση Κύπρου και Ιορδανίας σε περιφερειακά θέματα, συμπεριλαμβανομένου του Κυπριακού και των εξελίξεων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Happy to meet again my colleague and dear friend Minister of Foreign Affairs of #Jordan @AymanHsafadi. Constructive discussions on deepening our bilateral relations, #Cyprus, #Jordan pic.twitter.com/Ax6yrsr6iH