Συνάντηση με Νετανιάχου και Ρουβλίν είχε ο ΥΠΕΞ στο Ισραήλ

Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης πραγματοποίησε σήμερα επίσκεψη εργασίας στο Ισραήλ, στο πλαίσιο της οποίας είχε σειρά εποικοδομητικών συναντήσεων με αξιωματούχους και υπηρεσιακούς παράγοντες του κράτους του Ισραήλ.

PM Netanyahu met with Foreign Minister of Cyprus Nikos Christodoulides; discussed regional developments and the strengthening of bilateral ties in energy and emergency situations.



The meeting was held ahead of the 4th meeting between the leaders of Israel, Greece and Cyprus. pic.twitter.com/q5Q3XKA0mL