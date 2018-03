Συνάντηση Χριστοδουλίδη – Μίτσελ - Η ατζέντα θεμάτων – PIC

Ο υφυπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ και η αντιπροσωπεία του συναντήθηκαν με τον Νίκο Χριστοδουλίδη στο υπουργείο Εξωτερικών.

Σε σχετικό tweet του ΥΠΕΞ, γίνεται αναφορά για συνάντηση μεταξύ των δυο για τις ευρωπαϊκές και ευρασιατικές υποθέσεις, για διμερείς σχέσεις, το Κυπριακό πρόβλημα, την ενεργειακή ασφάλεια, περιφερειακά και ευρωπαϊκά θέματα.

Meeting now between FM @Christodulides and US Assistant Sec. for European and Eurasian Affairs @wess_mitchell -bilateral relations , Cyprus problem, energy security, regional and European issues on the agenda @StateDept pic.twitter.com/He043dIH2x