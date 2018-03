Τηλεφωνική επικοινωνία Αναστασιάδη - Τουσκ

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ ανακοίνωσε μέσω tweeter ότι σήμερα είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη με τον οποίο αντάλλαξαν απόψεις ενόψει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 22ας και 23ης Μαρτίου που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Ο Ντ. Τουσκ αναφέρεται σε «καλή συνομιλία».

Στην τηλεφωνική συνομιλία Τουσκ-Αναστασιάδη αναφέρθηκε και o Κύπριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, Πρόδρομος Προδρόμου, σε ανάρτησή του επίσης στο tweeter, στην οποία γράφει ότι έγινε «παραγωγική ανταλλαγή απόψεων επί της ατζέντας του επικείμενου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου», σημειώνοντας ότι «επαναβεβαιώθηκε η σημασία της στήριξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου προς την Κυπριακή Δημοκρατία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα».

Υπενθυμίζεται ότι οι παραβιάσεις της Τουρκίας στην Κυπριακή ΑΟΖ και στο Αιγαίο είχαν συζητηθεί στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της 23ης Φεβρουαρίου. Ο πρόεδρος της ΕΕ, Ντ. Τουσκ είχε καλέσει επειγόντως την Τουρκία να σταματήσει αυτές τις δραστηριότητες, επισημαίνοντας ότι «οι Ευρωπαίοι ηγέτες στηρίζουν το κυριαρχικό δικαίωμα της Κύπρου να ερευνά και να εκμεταλλεύεται τους φυσικούς πόρους της, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του δικαίου της θάλασσας των Ηνωμένων Εθνών».

@AnastasiadesCY in phone conversation with @EUCouncil President Donald Tusk: productive exchange of views regarding the agenda of next @EU Council meeting. Reiterated the importance of @EU Council support of Republic of Cyprus sovereign rights.