Παέι και Αμμάν ο Χριστοδουλίδης

Τέλη Μαρτίου στο Αμμάν ο Υπουργός Εξωτερικών, συνάντηση και με ΕΝΙ

Το Αμμάν θα επισκεφτεί στα τέλη Μαρτίου ο Υπουργός Εξωτερικών Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σύμφωνα με ανάρτηση του Υπουργείου Εξωτερικών στο twitter, ο κ. Χριστοδουλίδης συναντήθηκε σήμερα με τον Ιορδανό ομόλογό του, Αϊμάν Σαφάντι, στο περιθώριο της Υπουργικής Διάσκεψης για την Υπηρεσία του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες (UNRWA), στη Ρώμη.

Meeting with Minister @AymanHsafadi ahead of Minister @Christodulides visit to Amman end of March, rich agenda of issues including #regional stability, #bilateral and #trilateral cooperation, #Cyprusproblem. Sidelines of #UNRWA Ministerial-Rome pic.twitter.com/jkV7zxmJn7