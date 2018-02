Συνάντηση ΠτΔ και Έλληνα Πρωθυπουργού για ΑΟΖ - PICS

Συνάντηση είχε ο Προέδρος Αναστασιάδης και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Αλέξη Τσίπρας το βράδυ τη Πέμπτης (22/2) στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της άτυπης Συνόδου των Αρχηγών των κρατών μελών της Ε.Ε που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (23/2).

Στην ατζέντα των θεμάτων που θα συζητήσουν οι 27 ηγέτες της Ε.Ε βρίσκεται «η τουρκική προκλητικότητα και οι εξελίξεις στην Κυπριακή ΑΟΖ».

Οι δύο ηγέτες συζήτησαν για τις εξελίξεις στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ), ενόψει της σημερινής άτυπης Συνόδου Κορυφής των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, στην οποία πρόκειται να θέσει το ζήτημα ο Πρόεδρος Αναστασιάδης και αναμένεται να τοποθετηθεί ο έλληνας Πρωθυπουργός, ενώ το θέμα θα συζητηθεί και στις επαφές που θα έχουν στο περιθώριο της Συνόδου.

Πριν από την συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, συναντήθηκε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόνλαντ Τουσκ.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο ΣΙΓΜΑ και την εκπομπή «Χωρίς Περιστροφές», κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκο Χριστοδουλίδης, ο κ. Τουσκ συμμερίζεται απόλυτα τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας ότι πρέπει να υπάρξει συγκεκριμένη αντίδραση από πλευράς Ε.Ε κατά της Τουρκίας.

Διαβάστε επίσης: Κ.Ε στο ΣΙΓΜΑ:Οι ενέργειες της Τουρκίας απειλούν και την Ε.Ε

Meeting with the President of the Republic of Cyprus, Mr. Nicos Anastasiades in Brussels, ahead of tomorrow's Summit. pic.twitter.com/lBsjSP3dPc