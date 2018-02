Αντίδραση Γιούνκερ για συμπεριφορά Τουρκίας

"Είμαι εντελώς αντίθετος στη συμπεριφορά της Τουρκίας", δήλωσε ο Πρόεδρος της Κομισιόν Ζ. Κ. Γιούνκερ μετά το Κολέγιο των Επιτρόπων, ερωτηθείς για τη δράση της Τουρκίας στο Αιγαίο και την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κύπρου.

Τη δήλωσή του αυτή, αναδημοσίευσε μέσω twitter η εκπρόσωπός του Mina Andreeva.

.@JunckerEU on #Greece #Turkey tensions: “I am strictly against the behaviour of Turkey.” pic.twitter.com/ciaxxpkNO4