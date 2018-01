Φωτογραφίες από την Σύνοδο Κορυφής των χωρών της Ε.Ε

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συμμετέχει στις εργασίες της 4ης Συνόδου Κορυφής των επτά νοτίων χωρών της ΕΕ, στη Ρώμη.

Σε διαβουλεύσεις για θέματα που άπτονται της ολοκλήρωσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ), της μεταναστευτικής πολιτικής της ΕΕ, καθώς και της προώθησης ενός φιλόδοξου οράματος που να διασφαλίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις, παρακάθεται απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης μαζί με τους αρχηγούς κρατών ή κυβερνήσεων των επτά νοτίων χωρών της ΕΕ, στο πλαίσιο της 4ης Συνόδου Κορυφής των 7 που πραγματοποιείται στη Ρώμη.

Διαβάστε επίσης: Κ.Ε: Σημαντικές οι επαφές του ΠτΔ στη Ρώμη

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έφθασε το απόγευμα στο χώρο διεξαγωγής της Συνόδου, όπου τον υποδέχθηκε ο Ιταλός Πρωθυπουργός κ. Πάολο Τζεντιλόνι.

Στη Σύνοδο λαμβάνουν επίσης μέρος ο Πρόεδρος της Γαλλίας και οι Πρωθυπουργοί της Ισπανίας, Πορτογαλίας, Ελλάδας και Μάλτας.

Μετά την υποδοχή του Προέδρου Αναστασιάδη από τον Ιταλό Πρωθυπουργό, οι ηγέτες των νοτίων χωρών της ΕΕ παρακάθισαν σε διαβουλεύσεις.

Aναμένεται ότι στις 9μμ (ώρα Κύπρου) οι ηγέτες θα προβούν σε δηλώσεις στα ΜΜΕ και ακολούθως θα παρακαθίσουν σε δείπνο εργασίας.

O Πρόεδρος της Δημοκρατίας έγραψε στον προσωπικό το λογαριασμό στο twitter: "Ρώμη, 4η Σύνοδος Κορυφής των 7 νοτίων χωρών της ΕΕ. Ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, μεταναστευτική πολιτική, προώθηση του οράματος που να διασφαλίζει την ανάπτυξη, την απασχόληση και τις επενδύσεις".

O Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Νίκος Χριστοδουλίδης με τη σειρά του ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο twitter σχετικές φωτογραφίες:

#Now, #Rome: 4th Summit of the Southern #EU Countries pic.twitter.com/y4M2VxMOCf