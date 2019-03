Η ισχυρή βροχόπτωση έφερε ψάρια από τον ουρανό (vids&pics)

Οι Μαλτέζοι δεν είχαν ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Η ισχυρή βροχόπτωση τους έφερε, όμως, μπροστά σε μια ευχάριστη έκπληξη

Γιατί μπορεί οι απόκοσμες εικόνες να θύμιζαν Αποκάλυψη, αλλά ποιος θα μπορούσε να πει “όχι” σε μια τζάμπα ψαριά χωρίς να «πεταχτεί» καν ως το ιχθυοπωλείο;

Το ασυνήθιστο φαινόμενο πάντως δεν είχε να κάνει με τον… Ιωάννη, αλλά με τους ισχυρούς ανέμους (έφτασαν σε ταχύτητα τα 101 χλμ/ώρα) που σε συνδυασμό με τις ισχυρές καταιγίδες πήρε και.. σήκωσε ακόμα και τα ψάρια μέσα από τη θάλασσα, δίνοντας την ευκαιρία στους κατοίκους για την πιο εύκολη ψαριά της ζωής τους.

Χωρίς αυτό να σημαίνει πάντως ότι κάποιοι από αυτούς δεν ρίσκαραν τη ζωή τους, αφού η κυβέρνηση είχε προειδοποιήσει για «ακραία και απειλητικά φαινόμενα», συμβουλεύοντας τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Οι από μηχανής... τσιπούρες προσγειώθηκαν στους δρόμους της Xemxija, κοντά στον κόλπο του Αγίου Παύλου στη βόρεια Μάλτα.

«Τα ψάρια ήταν αρκετές εκατοντάδες και εκτοξεύονταν προς κάθε κατεύθυνση», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

My friend just sent me this photo from #Malta. People were just casually picking up fish from the street as the storm turned Malta's roads into an obstacle course pic.twitter.com/YXucrKmTPl