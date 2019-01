Χαμός σε γάμο: Έφτασε η ερωμένη του γαμπρού ντυμένη νύφη (vid)

Σκηνές απείρου κάλλους εξελίχθηκαν σε μία γαμήλια τελετή στη Νότιο Αφρική, όταν η προδομένη ερωμένη ενός άντρα πήγε στην εκκλησία όπου γινόταν ο γάμος με την «νόμιμη» σύντροφο και μάλιστα ντυμένη νυφούλα.

Όπως ήταν αναμενόμενο, στην εκκλησία επικράτησε χαμός με τους συγγενείς της πραγματικής νύφης να προσπαθούν να διώξουν την ερωμένη του γαμπρού, με τον τελευταίο να μοιάζει να τα έχει εντελώς χαμένα.

Τελικά, παραμένει άγνωστη η κατάληξη του περιστατικού κι αν τελικά η τελετή συνεχίστηκε κανονικά, ενώ το βίντεο από την στιγμή της «εισβολής» στην εκκλησία κάνει τον γύρο του κόσμου!

Side chick rocked up at the wedding also wearing a wedding dress