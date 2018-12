Έκανε πρόταση γάμου όμως κατέληξε να τον αναζητά η αστυνομία

Η ρομαντική πρόταση γάμου που είχε σχεδιάσει ο John για την αγαπημένη του Daniella δεν πήγε όπως το περίμενε. Κατέβηκε στο ένα γόνατο, έβγαλε το δαχτυλίδι, έκανε την πρόταση, όμως, το μονόπτερο του γλίστρησε και έπεσε σε έναν υπόνομο. Ευτυχώς, η ιστορία έχει happy end.

Η αστυνομία της Νέας Υόρκης, όπου το νεαρό ζευγάρι πραγματοποίησε ταξίδι, βρήκε το δαχτυλίδι και ξεκίνησε μία καμπάνια μέσω twitter ώστε να τους εντοπίσει.

«ΑΝΑΖΗΤΕΙΤΑΙ γιατί του έπεσε το δαχτυλίδι της αρραβωνιαστικιάς του στην Τάιμς Σκουέαρ. Εκείνη είπε ναι, αλλά ήταν τόσο ενθουσιασμένος που του έπεσε το δαχτυλίδι στον υπόνομο», έγραφε η αστυνομία στο λογαριασμό της, επισυνάπτοντας και ένα βίντεο του περιστατικού. «Οι αστυνομικοί το έσωσαν (σ.σ. το δαχτυλίδι) και θα ήθελαν να επιστραφεί στο ευτυχές ζεύγος».

Οι χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης έβαλαν τα δυνατά τους για να βρεθούν, όπως και τελικά έγινε, με την αστυνομία να ανακοινώνει πως κλείνει την έρευνα.

«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους όσοι μοιράστηκαν την ιστορία», αναφέρει η αστυνομία σε tweet. «Το χαρούμενο, πλέον, ζευγάρι έχουν επιστρέψει στη χώρα τους, αλλά χάρις στα retweets άκουσαν πως η αστυνομία τους αναζητούσε. Κανονίζουμε έτσι έστω να πάρουν πίσω το δαχτυλίδι τους. Συγχαρητήρια».

WANTED for dropping his fiancée’s ring in @TimesSquareNYC!

She said Yes - but he was so excited that he dropped the ring in a grate. Our @NYPDSpecialops officers rescued it & would like to return it to the happy couple. Help us find them?