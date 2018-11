Αυτή η πόλη δεν θα δει τον ήλιο για 65 ημέρες

Την τελευταία τους ανατολή και δύση του ηλίου είδαν την Κυριακή οι κάτοικοι του Utqiagvik, μίας πόλης στην Αλάσκα, που θα «βυθιστεί» στο σκοτάδι για 65 ημέρες.

Η εν λόγω πόλη – παλαιότερα ήταν γνωστή ως Barrow – είναι ιδανικός προορισμός για όσους αρέσκονται να ζουν στο σκότος.

Από την Κυριακή, οι 4.000 κάτοικοι μπήκαν στην περίοδο της πολικής νύχτας.

«Αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο», σημειώνει ο μετεωρολόγος του CNNi Judson Jones. «Αν μένεις πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο, θα υπάρξει μία μέρα που ο ήλιος θα δύσει για τον υπόλοιπο χειμώνα. Τα καλά νέα; Θα επιστρέψει και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού δεν θα δύσει για μέρες».

Το βόρειο άκρο της Αλάσκας βρίσκεται πάνω από τον Αρκτικό Κύκλο και παρότι το Utqiagvik δεν είναι η μόνη πόλη της περιοχής που βιώνει την πολική νύχτα, είναι η πρώτη που την υποδέχεται λόγω της θέσης της.

Το επόμενο διάστημα η νύχτα θα πέσει και στις πόλεις Kaktovik, Point Hope και Anaktuvuk Pass. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο ήλιος θα δύσει κάπου στα τέλη Νοεμβρίου με αρχές Δεκεμβρίου.

Ο ήλιος στο Utqiagvik θα ξανακάνει την εμφάνισή του στις 23 Ιανουαρίου του επόμενου έτους.

Woke up to the dark this morning, thinking of how yesterday at 13:43 Utqiagvik, Alaska saw it's last bit of sun until Jan 23, 2019 at 13:04. pic.twitter.com/Ad8Pt2qMBB