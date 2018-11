Δίδυμες μπήκαν την ίδια ώρα να γεννήσουν-Γέννησαν με 1 ώρα διαφορά

Απίστευτο κι όμως αληθινό!

Γιορτάζουν τα γενέθλιά τους μαζί, αφού είναι δίδυμες, και τώρα θα γιορτάζουν μαζί και οι κόρες τους: δίδυμες αδερφές από την Καλιφόρνια γέννησαν τα μωρά τους με μια ώρα διαφορά η μία από την άλλη.

Οι 23χρονες αδερφές Fresno, Bao Nhia Julia Yang και Bao Kou Julie Yang, μπήκαν στη διαδικασία του τοκετού την ίδια ώρα, ενώ οι γιατροί τους είχαν πει ότι θα να γεννήσουν με δύο ημέρες διαφορά.

«Άρχισα να πονάω και ήξερα ότι πρόκειται να γεννήσω. Το είπα στην αδερφή μου. Και εκείνη μου είπε πως είχε κάποια πονάκια και πως μπορεί να γεννήσει», δήλωσε η μία εκ των δύο στο δίκτυο KPGE, που συνεργάζεται με το CNNi.

Έτσι και έγινε, αφού γέννησαν με μόλις μια ώρα διαφορά το βράδυ της Κυριακής στο Κοινοτικό Περιφερειακό Ιατρικό Κέντρο στο Φρέσνο.

Πηγή: cnn.gr

These newborn babies at @CommunityMed are cousins, born one hour apart last night. But guess what? Their moms are TWIN SISTERS!!