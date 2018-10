Η viral φωτογραφία που διχάζει το διαδίκτυο: Γάτα ή κοράκι;

Είναι απ' τις φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου τις τελευταίες μέρες.

Η νέα οφθαλμαπάτη που σαρώνει το διαδίκτυο ξεκίνησε από τον διευθυντή ερευνών Ρόμπερτ Μαγκάιρ που βρήκε τυχαία την φωτογραφία μέσω Reddit κι η οποία έχει κάψει το μυαλό χιλιάδων χρηστών. Πρόκειται για κοράκι ή για γάτα;

Ενώ με την πρώτη ματιά νιώθεις σίγουρος ότι είναι κοράκι, ξαφνικά μουδιάζεις και συνειδητοποιείς ότι θα μπορούσε να είναι μια γάτα με ένα μάτι. Κανένας δεν είναι σίγουρος τι ζώο είναι. Και το «χειρότερο» είναι ότι η λύση δεν έχει δοθεί.

Πολλοί προσπάθησαν να βρουν την λύση ανεπιτυχώς και ίσως ο καθένας δίδει την δική του απάντηση!

Πηγή: huffingtonpost.gr

This picture of a crow is interesting because...it's actually a cat pic.twitter.com/dWqdnSL4KD