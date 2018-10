Διαδικτυακός χαμός με viral φωτογραφία του 1943 από παραλία!

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία από το 1943 η οποία δείχνει έναν... χρονοταξιδιώτη!

Πρόκειται για μια φωτογραφία από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο την οποία δημοσίευσε ο Στιούαρτ Χάμφρις στο Twitter. Η φωτό απεικονίζει εργάτες εργοστασίου να ξεκουράζονται σε παραλία της Κορνουάλης. «Μπορείτε να καταλάβετε ποια παραλία είναι», ρωτάει.

Και αμέσως η φωτογραφία γίνεται viral.

Οχι γιατί έσπευσαν όλοι να καταθέσουν την άποψή τους για το ποια παραλία είναι, αλλά λόγω ενός άνδρα που έμοιαζε με... χρονοταξιδιώτη!

Ο άνδρας με το καφέ κοστούμι στέκεται όρθιος και πολλοί υποστηρίζουν ότι... παίζει με το κινητό του.

Το κινητό πάντως το 1943 έμοιαζε με επιστημονική φαντασία.

Από την άλλη πλευρά, υπήρξαν και κάποιοι πιο προσγειωμένοι και πραγματιστές, που θεωρούν ότι ο μυστήριος άνδρας μάλλον... στρίβει ένα τσιγάρο την ώρα του διαλείμματός του.

Η φωτογραφία πάντως έκανε το γύρο του Διαδικτύου.

Πηγή: iefimerida.gr

British war workers escape to the seaside - this Cornish beach was photographed in September 1943. (It would be lovely if one of you were able to identify which beach!) ❤️ pic.twitter.com/BpLyuwSb8z