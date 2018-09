Πανικός σε αεροδρόμιο- Επιβάτης κυνηγούσε αεροσκάφος (pic)

Με καθυστέρηση 21 λεπτών απογειώθηκε η πτήση από Δουβλίνο για Άμστερνταμ, καθώς ένας 30χρονος άντρας, έχοντας καθυστερήσει και στην προσπάθειά του να προλάβει, άρχισε να κυνηγά το αεροσκάφος στον διάδρομο απογείωσης.

Αρχικά, ο καθυστερημένος επιβάτης χτύπαγε τα τζάμια του κτιρίου και φώναζε στους υπεύθυνους του αεροδρομίου να σταματήσουν το αεροπλάνο.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ένας από τους υπαλλήλους «Ο άντρας αυτός βγήκε από το κτίριο και άρχισε να τρέχει προς το αεροπλάνο» ενώ οι αστυνομικοί δήλωσαν πως «Αφού έγινε επιθετικός με τους υπαλλήλους της εταιρείας, έσπασε μία πόρτα και βγήκε στο διάδρομο απογείωσης κυνηγώντας το αεροσκάφος. Ο 30χρονος έχει συλληφθεί και έχει παραδοθεί στις Ιρλανδικές αρχές».

Moments earlier he'd been inside banging on the window of the terminal asking ground crew to hold the plane. He somehow made it out to the Ryanair aircraft which was taxiing. When police arrived there was a scuffle and he was pinned to the tarmac.