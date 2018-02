Αυτή είναι η πιο αποτυχημένη απόπειρα ληστείας (vid)

Έχουμε δει και έχουμε ακούσει για πολλές αποτυχημένες απόπειρες ληστείας αλλά καμία δεν μπορεί να φτάσει αυτή που θα δείτε παρακάτω.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα του altsantiri.gr, η ληστεία έλαβε χώρα στη Κίνα και δύο επίδοξοι ληστές τράπεζας έχουν καταφέρει να γίνουν ο περίγελος των social media καθώς στην προσπάθειά τους να σπάσουν με τούβλο τη βιτρίνα του καταστήματος, ο ένας τραυμάτισε τον άλλον.

Το βίντεο βγήκε στην δημοσιότητα από την ίδια την αστυνομία και αμέσως οι δυο τους χαρακτηρίστηκαν από τους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως οι πιο χαζοί ληστές όλων των εποχών.

Are these the world's dumbest burglars? You decide pic.twitter.com/8oaIIFB2mq