Η ΔΔΟ ζει και βασιλεύει επιβεβαιώνουν οι Βρετανοί μέσω Σ.Α

Ευθύνες στην ε/κ πλευρά επιρρίπτει εμμέσως για το ναυάγιο των συνομιλιών στο Κραν Μοντάνα ο υπουργός Ευρώπης στο Φόρειν Οφις Σερ Άλαν Ντάγκαν σε συνέντευξή του στο τουρκικό CNN, και εκθειάζει τη στάση της Τουρκίας στις διαπραγματεύσεις, χαρακτηρίζοντας την ως «πολύ εποικοδομητική». Είπε χαρακτηριστικά: «Στεναχωρήθηκα που δεν υπήρξε αποτέλεσμα», έγραψε η εφημερίδα «Ελευθερία» του Λονδίνου στην έκδοσή της 1ης Νοεμβρίου 2018 () .

Στη συνέντευξη που παραχώρησε ενόψει της επίσκεψής του στην Τουρκία, για να παραβρεθεί στα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Κωνσταντινουπόλεως, ο Βρετανός Υπουργός είπε πως «αν το θέμα των υδρογονανθράκων αντί για πρόβλημα μπορούσε να το μετατρέψουμε σε ευκαιρία, μπορεί να βγει κάτι θετικό».

«Θα είναι μια πολύ καλή οικονομική πηγή για όλο το νησί και θα διασφαλίσει ευημερία. Αν μπορεί να διαμοιραστεί, μπορεί να διαμοιραστεί και η ευημερία. Επομένως εγώ πιστεύω ότι πρέπει να μετατραπεί σε μια θετική υποδομή και ασφαλώς πρέπει αυτό να έχει απήχηση και στις πολιτικές διαπραγματεύσεις». Δηλαδή, εντάσσει, επισημαίνει η εφημερίδα το θέμα στις διακοινοτικές διαπραγματεύσεις.

Και πρόσθεσε η «Ελευθερία»: Ασφαλώς για να υπήρχε αποτέλεσμα στο Κραν Μοντάνα θα έπρεπε, σύμφωνα με το σκεπτικό του Άλαν Ντάγκαν να είχαν όλες οι πλευρές εποικοδομητική στάση. Προφανώς η επιμονή της Ελλάδας και του Προέδρου Αναστασιάδη για κατάργηση των Εγγυήσεων και αποχώρηση του κατοχικού στρατού ως επίσης και οι μεγάλες υποχωρήσεις του Προέδρου Αναστασιάδη στα θέματα της εσωτερικής διακυβέρνησης δεν θεωρούνται από τον Βρετανό υπουργό ως… εποικοδομητική στάση. Σύμφωνα πάντως πρόσθεσε, με τον κ. Νίκο Κοτζιά, στην αποτυχία των διαπραγματεύσεων στο Κραν Μοντάνα συνέβαλε και η ύπουλη στάση της Βρετανίας. Την ίδια άποψη έχουν και αξιωματούχοι της κυπριακής κυβέρνησης.

Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας ΟΗΕ

Προβληματισμό προκαλούν παράλληλα τα όσα δήλωσε και ο Sacha Sergio Liorenty Soliz Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και μόνιμος πρέσβης της Βολιβίας στον ΟΗΕ στις 30 Οκτωβρίου 2018 δημόσια, σε δημοσιογραφική προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Press Statement όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΟΗΕ. Υπενθυμίζεται ότι η Βολιβία έχει ένα βεβαρημένο μητρώο στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως και άλλες χώρες μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας όπως η Ακτή του Ελεφαντόδοντου, η Ισημερινή Γουινέα, η Αιθιοπία, το Κουβέιτ, η Κίνα και η Ρωσία.

Συγκεκριμένα ο Βολιβιανός Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για την Κύπρο, είπε ότι του έδωσαν στο χέρι να διαβάσει οι «penholders» σε ελεύθερη μετάφραση (βίντεο):

« Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας συναντήθηκαν και ενημερώθηκαν από τον Υφυπουργό του Συμβουλίου Ασφαλείας για Πολιτικές Υποθέσεις για την κατάσταση στην Κύπρο. Ευχαρίστησαν τον Γενικό Γραμματέα για την έκθεσή του της 15ης Οκτωβρίου 2018 και καλωσόρισαν την απόφασή του να ζητήσει από την Miss Jane Holl Lute να συνεχίσει τις συζητήσεις της με τα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό να γίνει κατορθωτή μια κοινή συνισταμένη για ξεκίνημα για μια πιθανή ολοκληρωμένη διαπραγμάτευση για το Κυπριακό. Επανέλαβαν την σημασία μιας συνολικής και διαρκούς διευθέτησης βασισμένης στην δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας με τις πεποιθήσεις ότι πολλά οφέλη θα προκύπτουν από αυτή. ( Η υπογράμμιση από την γράφουσα).

Καλωσόρισαν την δέσμευση των μερών να φθάσουν σε μια κοινώς αποδεκτή και διαρκή λύση και σε αυτά τα πλαίσια ενθαρρύνθηκαν από την συνάντηση των δύο ηγετών στη Λευκωσία στις 26 Οκτωβρίου 2018. Ειδικά την συμφωνία τους να ανοίξουν δύο οδοφράγματα στις 12 Νοεμβρίου.

Κάλεσαν τους δύο ηγέτες να κτίσουν πάνω σε αυτό το θετικό βήμα με περισσότερο μέτρα εμπιστοσύνης το συντομότερο δυνατό και σημείωσαν την σημασία της ανάμιξης της κοινωνίας των πολιτών ειδικά των γυναικών και νεολαίας.

Επανέλαβαν την υποστήριξή τους στην κυπριακή διαδικασία (Cypriot-led process) και επαναβεβαίωσαν τον πρωταρχικό ρόλο των Ηνωμένων Εθνών στη βοήθεια προς τα μέρη να φθάσουν σε μια διευθέτηση βάση τα προηγούμενα ψηφίσματα των για το θέμα αυτό.

Τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας κάλεσαν τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν εποικοδομητικά με διαφάνεια και δημιουργικότητα για να βρεθεί ένας τρόπος για μια διευθέτηση του Κυπριακού συνυφασμένη με τις εισηγήσεις της έκθεσης του Γενικού Γραμματέα, και να ετοιμαστούν καλά για το δρόμο μπροστά δίχως καθυστέρηση.

Τα μέλη του Σ.Α προσδοκούν για περισσότερη ενημέρωση για τις συζητήσεις της Miss Holl Lute με τα μέρη. Σας ευχαριστώ πολύ, Σας ευχαριστώ».

«Ψηφίσματα του ΟΗΕ ή Ψηφίσματα του Ηνωμένου Βασιλείου»;

Κυριότερο στοιχείο στην δήλωση είναι η ξεκάθαρη αναφορά του σε δι-κοινοτική, δι-ζωνική ομοσπονδία που εξουδετερώνει και αντικρούει τις πρόσφατες προσπάθειες στην Κύπρο να αποπροσανατολίσουν το λαό, τώρα που τελικά κατάλαβε τι σημαίνει η βρετανο-τουρκική διαιρετική και διαλυτική ΔΔΟ, ότι τάχα εγκαταλείπεται η ΔΔΟ! Προσπαθώντας τώρα, που τελικά κατάλαβαν ότι ο λαός κατανόησε πλέον τι σημαίνει η ρατσιστική ΔΔΟ και δεν πρόκειται να την δεχθεί, να καμουφλάρουν τα όσα διαπραγματεύονται και συμφωνούνται εν ονόματι αυτής εδώ και 44 χρόνια, με παραπλανητικούς ευφημισμούς, όπως «αποκεντρωμένη», «χαλαρή ομοσπονδία» και «λύση δύο κρατών». Απλά γιατί καμία από όλες αυτές τις λεγόμενες διαφορετικές λύσεις δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τα όσα προνοεί η ΔΔΟ που είναι η βασική αρχή και η ραχοκοκκαλιά των όλων καθώς επίσης το γεγονός ότι ΕΙΝΑΙ ΔΥΟ ΚΡΑΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΟΥΣΕ ΑΠΑΡΧΗΣ Η ΔΔΟ . Τα two constituent states που αναφέρονται ως λύση στη Κοινή Διακήρυξη των Αναστασιάδη/Ερογλου, εκείνη του 2008 Χριστόφια/Ταλάτ, οι Ιδέες Γκάλι το 1992, το απορριφθέν Σχέδιο Ανάν το 2004, η Διζωνική 8ης Ιουλίου 2006 Παπαδόπουλου/Ταλάτ , το ψήφισμα 750/92 (με αναφορά στην ΄Εκθεση του τότε ΓΓ του ΟΗΕ με ξεκάθαρη επεξήγηση του τι σημαίνει ΔΔΟ) τι ήσαν άραγε; Και τα οποία ξεκίνησαν να σχεδιάζονται στο Φόρειν Όφις , τους εφευρέτες της ΔΔΟ από το 1956, από τις 3 Ιανουαρίου 1964, με στόχο την «ανασύσταση της ΚΔ σε δύο constituent states…

Παρακολουθώντας ένας το βίντεο της δήλωσης από τον Βολιβιανό Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας, δεν μπορεί παρά να εντοπίσει την εκπληκτική άρνησή του να δεχθεί ερωτήσεις. Που ενώ καλεί τα μέρη να εργαστούν με διαφάνεια ο ίδιος επιβεβαιώνει το ευρύτερο μοτίβο της μυστικότητας που διατηρούν τόσο στα Ηνωμένα ΄Εθνη όσο και στην Κύπρο με την άρνησή του να απαντήσει ερωτήσεις. Επίσης θα έλεγα προβάλει και το γεγονός πόσο μαριονέτα είναι και ο ίδιος συγκαλύπτοντας τους συγγραφείς και αυτού του περί Κύπρου ψηφίσματος, όπως θα εξελιχθεί τελικά, που είναι οι Βρετανοί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του παράνομου ΓΤΠ η έκθεση του ΓΓ Αντόνιο Γκουτέρες συζητήθηκε για πρώτη φορά σε κλειστή συνεδρία του Σ.Α του ΟΗΕ. Της κλειστής συνεδρίας προηγήθηκε δήλωση προς τα ΜΜΕ του Βρετανού Αναπληρωτή Μόνιμου Αντιπροσώπου του Ηνωμένου Βασιλείου Jonathan Allen ότι καλωσόρισαν την έκθεση και ότι θέλουν να δουν μια συνολική λύση για την Κύπρο. Η κλειστή συνεδρία όμως δεν αναφέρεται στην ιστοσελίδα του οργανισμού ενώ άλλες αναφέρονται. (Σημ.Ο Jonathan Allen συμμετείχε στην 30μελή αντιπροσωπεία του Η.Β στο Κράν Μοντάνα τότε ως Επικεφαλής Εθνικής Ασφάλειας στο Φόρειν ΄Οφις και αμέσως μετά τον Αύγουστο 2017 ανέλαβε τα καθήκοντά του στον ΟΗΕ.)

Οι «penholders»

Τονίζεται ότι τα περί Κύπρου ψηφίσματα του ΟΗΕ γράφονται από τους Βρετανούς. Τους ονομάζουν μάλιστα “penholders” στον ΟΗΕ. Ο δε επικεφαλής του Φόρειν ΄Οφις, σημερινός Υπουργός Εξωτερικών και Κοινοπολιτείας, προηγήθηκε των δηλώσεων του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας και του Jonathan Allen σε δεξίωση στο Λονδίνο « Δεν είναι αδύνατο να λυθεί το Κυπριακό – η ομοσπονδιακή δομή η καλύτερη λύση». (Εφημερίδα «Ελευθερία» Λονδίνου 4 Οκτωβρίου 2018 σελ. 12)

Θα πρέπει πλέον να ξεκαθαρίσει κατά πόσο μιλάμε για «Ψηφίσματα του ΟΗΕ ή Ψηφίσματα του Ηνωμένου Βασιλείου»; Μια άλλη διαχρονική παραπλάνηση που πρέπει να ξεγυμνωθεί…

Έλεγαν-έλεγαν κάποιοι αν δεν δεχτούμε ΔΔΟ θα έρθουν τα δύο κράτη και λάσπωναν όλους εμάς ότι απορρίπτοντας τεκμηριωμένα την ΔΔΟ θα φέρουμε τη διχοτόμηση και τα δύο κράτη.. Ενώ τα δύο κράτη ήσαν απαρχής το επιδιωκόμενο με την ΔΔΟ που κάλυπταν οι ομοσπονδιακοί υποστηρικτές της βρετανο-τουρκικής ΔΔΟ.

Δεν έπρεπε, έλεγαν κάποιοι, να κάναμε μακροχρόνιο αγώνα απελευθέρωσης για να αποφύγουμε τη διχοτόμηση, και τελικά... έκαναν οι ίδιοι μακροχρόνιο αγώνα την ομοσπονδία για να μας φέρουν... διχοτόμηση. Εδώ η δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας αυτούσια στα αγγλικά.

“The members of the Security Council met and heard an update from the Security Council Under-Secretary General for Political Affairs on the situation in Cyprus. They thank the Secretary General for his report on 15 October 2018 and welcome his decision to ask Miss Jane Hol Lute to continue discussions with the parties with a view to achieving a consensus starting point for a possible negotiated conclusion for the Cyprus issue. They reiterated the importance of a comprehensive and durable settlement based on a bi-communal bi-zonal federation in line with the Security Council Resolutions under convictions that many benefits will flow from it.

They welcome the intended commitment of the parties to reach an mutually acceptable and durable solution and in that respect were encouraged by the meeting of the two leaders in Nicosia on 26 October 2018. In particular their agreement to open two crossing points on 12 November.

They urged the two leaders to build on this positive step with further confidence building measures as soon as possible and noted the importance of civil society engagement particularly of women and youth.

They reiterated their support for a Cypriot-led process and reaffirmed the primary role of the United Nations in assisting the parties to reach a settlement recalling their previous resolutions on this issue.

The Members of the Security Council urged all parties to engage constructively with openness and creativity in finding a way ahead on the settlement of the Cyprus issue in line with the recommendations of SGS report and to prepare well for the way ahead without a reasonable delay.

The members of the Security Council look forward to further updates on Miss Holl Lute’s discussions with the parties. Thank you very much thank you.”

Και εδώ η τεκμηρίωση ότι τα περί Κύπρου ψηφίσματα τα γράφουν οι «κηδεμόνες» μας «αποικιοκράτες» Βρετανοί αξιωματούχοι του Φόρειν ΄Οφις. Εκείνους που τα γράφουν στον ΟΗΕ τους αποκαλούν, όπως ανέφερα πιο πάνω, χαρακτηριστικά “penholders”.

Της Φανούλας Αργυρού (Ερευνήτρια/δημοσιογράφος)