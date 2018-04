Η ΚΔ ενημερώθηκε ή όχι για τις πτήσεις από Ακρωτήρι;

Η ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Πρόδρομου Προδρόμου, όπως αυτή αναρτήθηκε στα αγγλικά στην κυβερνητική ιστοσελίδα στις 14.4.2018 στις 10:51π.μ., αναφέρει: «Οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας παρακολουθούν την κατάσταση από το πρώτο λεπτό, όμως, η Κύπρος δεν πήρε καμία εκ των προτέρων ενημέρωση. Ο εναέριος χώρος (της Κύπρου) δεν χρησιμοποιήθηκε ούτε το FIR (της Κύπρου) ή οι αεροδιαδρόμοι της έχουν επηρεαστεί από την επιχείρηση».

The Authorities of the Republic of Cyprus have been monitoring the situation from the first moment, however, Cyprus did not receive any prior briefing. The airspace (of Cyprus) was not used and neither its F.I.R. or its air corridors have been affected for this operation. (1)

Η ανακοίνωση στα ελληνικά, που εξεδόθη στις 09:47 της 14ης Απριλίου 2018. (2)

Η ανακοίνωση του κ. Π. Προδρόμου, όμως, έρχεται σε αντίθεση με την ανακοίνωση της Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας και εξηγούμαι:

1. Η Κυπριακή Υπηρεσία Αεροναυτικών Πληροφοριών (του Υπουργείου Μεταφορών) που εκδόθηκε στις 13 Απριλίου 2018 και ώρα Κύπρου 18.00, δηλαδή το βράδυ πριν αρχίσουν οι επιθέσεις εναντίον της Συρίας και οι απογειώσεις των βρετανικών στρατιωτικών αεροπλάνων από τη βρετανική βάση Ακρωτηρίου, τονίζει επιγραμματικά στη σελίδα 9, μεταξύ άλλων πληροφοριών και τα εξής:

«DANGER AREA LCD3 AKROTIRI HIGH ACTIVATED BRITISH MILITARY ACTIVITY THE AREA WILL BE ACTIVATED IN REAL TIME THROUGH FULL COORDINATION BETWEEN AKROTIRI AND NICOSIA ACC LOWER: SFC UPPER: FL300 FROM: 12 APR 2018 12:45 TO: 12 MAY 2018 23:59'

DANGER AREA LCD4 AKROTIRI EXTENDED ACTIVATED BRITISH MILITARY ACTIVITY THE AREA WILL BE ACTIVATED IN REAL TIME THROUGH FULL COORDINATION BETWEEN AKROTIRI AND NICOSIA ACC LOWER: SFC UPPER: FL300 FROM: 12 APR 2018 12:47 TO: 12 MAY 2018 23:59'»

Σε ελεύθερη μετάφραση: «ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ LCD3 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ACC LOWER: SFC UPPER: FL300 ΑΠΟ: 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ: 12 MAIOY 2018 23.59’»

« ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ LCD4 ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΤΑΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΕΙ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕΣΩ ΠΛΗΡΟΥΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ : SFC UPPER: FL300 ΑΠΟ: 12 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018 ΜΕΧΡΙ : 12 MAIOY 2018 23.59’» (3)





Σ΄αυτές τις οδηγίες αναφέρθηκε και ο συνάδελφος Πέτρος Θεοχαρίδης στον Φιλελεύθερο, 14.4.2018, αν και κάτω από τον διαφορετικό τίτλο «"Ακυρώνει" ρωσικές ασκήσεις η Τουρκία».





Αντι-Navtex από τη Δημοκρατία

Όπως έγραψε χθες ο «Φιλελεύθερος», με δύο Notam η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργοποίησε τις ειδικές συνθήκες που προβλέπονται σε ζώνες κοντά στις Βρετανικές Βάσεις Ακρωτηρίου. Συγκεκριμένα, με τις Notam A0453/18 και Α0454/18, όπου σαφώς αναφέρεται ότι αφορούν σε δραστηριότητες της Βρετανικής Πολεμικής Αεροπορίας και χαρακτηρίζονται ως επικίνδυνες για πτήσεις καθορισμένες μέσω πάγιων σχεδίων και αεροπορικών χαρτών περιοχή, με τα χαρακτηριστικά LCD3 και LCD4 νότια των Βάσεων.

Οι Notam έχουν ισχύ για ένα μήνα, δηλαδή μέχρι τις 12 Μαΐου. Οι συγκεκριμένες περιοχές που καλύπτουν τα ανοικτά του Ακρωτηρίου, ενεργοποιούνται από δεκαετίες με την ειδοποίηση ότι είναι επικίνδυνες για χαμηλές πτήσεις, όποτε υπάρχει αυξημένη αεροπορική δραστηριότητα ή επιχειρήσεις με συμμετοχή αεροσκαφών των Βρετανικών Βάσεων. (4)

Χάρης Αντωνιάδης, Προϊστάμενος Κέντρου Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, στο Sigmalive

Στην έκτακτη εκπομπή στις 14.4.2018 του Sigma, ερωτηθείς ο κ. Χάρης Αντωνιάδης από τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Καρεκλά, ως προς το τι υπάρχει, ποιο πρόβλημα κτλ στους κυπριακούς αιθέρες, ο κ. Αντωνιάδης είπε, μεταξύ άλλων: «…Επικρατεί ηρεμία μετά την καταιγίδα, από τις 4 το πρωί που ξεκίνησαν οι επιχειρήσεις υπήρχε μια αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Κύπρου, με διάφορες αποστολές από διάφορες χώρες. Δεν μπορώ να αναφερθώ σε λεπτομέρειες», τον διέκοψε ο κ. Καρεκλάς για να ρωτήσει «Απαγορεύεται, είναι στα σημεία του απορρήτου;», για να απαντήσει ο κος Αντωνιάδης: «Ε… εντάξει δεν μπορώ να πω περισσότερα…». (5)

Βρετανικό Υπουργείο Άμυνας

Η δήλωση του κ. Αντωνιάδη ταυτίζεται πλήρως με την ανακοίνωση του Υπουργείου Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου της 14ης Απριλίου 2018: «Στις 02:00 ώρα Ηνωμένου Βασιλείου (14.4.2018) Βρετανικές δυνάμεις ενώθηκαν με τους στενούς συμμάχους (δηλαδή Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες) σε αεροπορικές επιθέσεις ακριβείας σε συριακές εγκαταστάσεις αναμεμειγμένες στη χρήση του καθεστώτος χημικών όπλων εναντίον του ιδίου του λαού του… Το Ηνωμένο Βασίλειο, στην προσεκτική και συντονισμένη συμμαχική δράση, συμμετείχε με τέσσερα Τορνέιτο της Βρετανικής Βασιλικής Αεροπορίας GR4s και τέσσερα βοηθητικά Ταϊφούν FG4s… ».

«At 0200 UK time on 14 April [2018], British forces joined close Allies [i.e. France and the United States] in a precision strike on Syrian installations involved in the regime’s use of chemical weapons against its own people…The UK element of the carefully coordinated joint action was contributed by four Royal Air Force Tornado GR4s and four RAF Typhoon FG4s in support...” (6)

Οπότε, πώς μπορεί να λεχθεί ότι δεν είχαν ενημερωθεί οι Αρχές της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις βρετανικές, για τις ενέργειες των Βρετανών στο Ακρωτήρι; Εφόσον και σύμφωνα με τις δηλώσεις Χάρη Αντωνιάδη, υπήρξε «μια αυξημένη στρατιωτική δραστηριότητα στον εναέριο χώρο της Κύπρου με διάφορες αποστολές από διάφορες χώρες», για τις οποίες δεν μπορούσε να αναφερθεί σε λεπτομέρειες. Εννοείται ότι τα βρετανικά αεροπλάνα περιλαμβάνονταν σ΄ αυτές τις «αποστολές από διάφορες χώρες» για τις οποίες δεν μπορούσε να δώσει λεπτομέρειες ο κ. Αντωνιάδης.

Οι δε πιο πάνω παράγραφοι από την ανακοίνωση της Κυπριακής Υπηρεσίας Αεροναυτικών Πληροφοριών (του Υπουργείου Μεταφορών) που εξεδόθη στις 13 Απριλίου 2018 και ώρα 18.00 ώρα Κύπρου, επίσης αφήνουν να νοηθεί ότι η Κυπριακή Δημοκρατία είχε λάβει ‘εκ των προτέρων’ ενημερώσεις. Όπως είναι σύνηθες σε τέτοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, το Υπουργείο Μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας είχε ‘εκ των προτέρων’ ενημερωθεί για την επικείμενη δραστηριότητα…

Δελτίον Ειδήσεων του Ράδιο Πρώτο, 09.00 π.μ., 16.4.2018

Στο δελτίο Ειδήσεων του Ράδιο Πρώτο προβλήθηκε η είδηση ότι:

«… Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου, επιβεβαίωσε ότι η κυβέρνηση ενημερώθηκε εκ των υστέρων για τη χρήση των Βρετανικών Βάσεων στο Ακρωτήρι, ενώ η Βρετανία είχε ζητήσει προηγουμένως διευκολύνσεις στον εναέριο χώρο…».

Εδώ ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος όταν αφενός επιβεβαιώνει ότι η Βρετανία είχε ζητήσει προηγουμένως διευκολύνσεις στον εναέριο χώρο αφήνει αφετέρου εκτεθειμένη την κυπριακή πλευρά στο ότι και εφόσον ήταν τοις πάσι γνωστό ότι η Βρετανία σκόπευε να συμμετάσχει στην αεροπορική επίθεση από το Ακρωτήρι εναντίον της Συρίας (ώρα με την ώρα στα διεθνή τηλεοπτικά και όχι μόνον), γιατί δεν ευαισθητοποιήθηκε η ίδια η Κυπριακή Κυβέρνηση να ζητήσει ενημέρωση.

«Cyprus did not receive any prior briefing».

Όταν ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «Η Κύπρος δεν έλαβε οποιαδήποτε εκ των προτέρων ενημέρωση», προκαλεί και άλλα ερωτήματα:

Εδώ και μια εβδομάδα πριν τις επιχειρήσεις εναντίον της Συρίας τις πρωινές ώρες της 14ης Απριλίου 2018, όλος ο κόσμος γνώριζε για τις προθέσεις αυτές και η Κύπρος προβαλλόταν σε χάρτες από τα διεθνή ΜΜΕ με τις Βρετανικές Βάσεις, απ΄ όπου θα απογειώνονταν τα βρετανικά στρατιωτικά αεροπλάνα και περιτριγυρισμένη από τα πλοία της ‘συμμαχίας’. Αν, λοιπόν, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν είχε τύχει εκ των προτέρων ενημέρωσης, γιατί, επαναλαμβάνω, δεν ζήτησε η ίδια ενημέρωση από τη Βρετανία; Έχοντας την ευθύνη των πολιτών της και ως κυρίαρχο κράτος;

Δεύτερον, έχοντας υπόψη τις ρωσικές δηλώσεις ότι θα κτυπούσαν τις πηγές (sources) των επιδρομών εάν επλήττοντο στόχοι ρωσικών στρατευμάτων/εγκαταστάσεων στη Συρία, δεν είχε υποχρέωση η κυπριακή κυβέρνηση να απαιτήσει η ίδια ενημέρωση από τη Βρετανία εκ των προτέρων για το συμφέρον της χώρας και των πολιτών της, εφόσον σε τέτοιο ενδεχόμενο θα ήσαν εκτεθειμένοι στις ρωσικές επιθέσεις; Επίσης, γιατί η Κυπριακή Βουλή δεν κάλεσε έκτακτη συνεδρία της να συζητήσει το θέμα αυτό από πλευράς ασφάλειας;

Όντως, όμως, η Κυπριακή Δημοκρατία δεν έτυχε συν-διαβούλευσης επίσημης ή ανεπίσημης, απευθείας ή αλλιώς;

Επίσκεψη Τόνυ Μπλέαρ

Στις 4 Απριλίου 2018, ο πρώην Βρετανός Πρωθυπουργός Τόνυ Μπλέαρ βρέθηκε ξαφνικά για ιδιωτική, είπαν, επίσκεψη στην Κύπρο και είχε συνάντηση και με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη. Άξιον απορίας βέβαια, πώς και τόσα χρόνια Πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας δεν βρήκε καιρό να επισκεφθεί μια μέρα το νησί και έτυχε αυτές τις μέρες να εκπληρώσει ένα, τόσο σύντομο μάλιστα ταξίδι.

Έχοντας όμως υπόψη ότι οι Βρετανοί πολιτικοί (και ειδικά στην περίπτωση ένας πρώην Πρωθυπουργός), δεν συνηθίζεται να προβαίνουν σε τέτοιες συναντήσεις έστω και με την ιδιωτική τους ιδιότητα, δίχως την εκ των προτέρων γνώση και ‘καθοδήγηση’ του Φόρειν ΄Οφις, διερωτάται ένας αν ο πραγματικός λόγος της επίσκεψης ήταν πράγματι να επισκεφθεί σε μια τέτοια συγκυρία την όμορφη Κύπρο ή τους συμπεθέρους του. Ή μήπως ήταν αποστολή ‘απεσταλμένου’, για να ενημέρωνε εκ των προτέρων (briefing) την Κυπριακή Δημοκρατία και να εξασφάλιζε για λογαριασμό της βρετανικής κυβέρνησης, την έγκριση και συμπαράστασηήτης;

Τηλεφώνημα Μέι προς Αναστασιάδη

Στις 14 Απριλίου 2018 αναρτήθηκε η είδηση ότι η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι τηλεφώνησε στον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη και τον «διαβεβαίωσε ότι το κυπριακό έδαφος δεν διατρέχει οποιονδήποτε κίνδυνο και του διευκρίνισε ότι δεν έγινε εκτεταμένη χρήση των Βρετανικών Βάσεων κατά τη στρατιωτική επιχείρηση στη Συρία». (7)

Για να δούμε πώς ανακοινώθηκε από το Ντάουνινγκ Στριτ η τηλεφωνική επικοινωνία της Μέι προς Αναστασιάδη.

«Μετά τις επιτυχείς επιθέσεις εναντίον του καθεστώτος της Συρίας… η Πρωθυπουργός Τερέζα Μέι μίλησε με διάφορους αρχηγούς κρατών. Εκείνοι με τους οποίους μίλησε μέχρι τώρα είναι ο Mohammad Bin Salman Al Saud, o Βασιλιάς της Ιορδανίας Abdullah, o Πρίγκιπας της Σαουδικής Αραβίας, ο Πρόεδρος Ερντογάν της Τουρκίας, ο Πρόεδρος της Κύπρου Αναστασιάδης, ο Πρωθυπουργός Gentiloni της Ιταλίας, η Καγκελάριος της Γερμανίας Merkel, ο Πρόεδρος της Ε.Ε. Donald Tusk, ο Πρωθυπουργός της Αυστραλίας Turnbull και ο Πρωθυπουργός του Καναδά Trudeau.

Η Πρωθυπουργός τούς εξήγησε ότι η δράση που ανέλαβε το Ηνωμένο Βασίλειο μαζί με τους συμμάχους Αμερικανούς και Γάλλους ήταν περιορισμένη, προσεκτικά στοχευμένη και σχεδιασμένη να ελαφρύνει το ανθρωπιστικό δράμα, να υποβιβάσει την ικανότητα του συριακού καθεστώτος στα χημικά όπλα και να εμποδίσει τη μελλοντική τους χρήση. Η δράση δεν ήταν μόνο για τις επιθέσεις στην Douma, αλλά για μια σειρά από δραματικές επιθέσεις εναντίον του συριακού λαού από την ίδια του την κυβέρνηση.

Όλοι οι ηγέτες συμφώνησαν με την Πρωθυπουργό στη σημασία της αποκατάστασης της διεθνούς νομιμότητας ότι η χρήση των χημικών όπλων δεν θα γίνει ποτέ αποδεκτή». (8)

Αυτά δεν γράφονται για να επικρίνουν την Κυπριακή Κυβέρνηση για την προσφορά συντονισμού. Αλλά για να επισημανθεί ότι επιτέλους να λέγεται η αλήθεια σ΄αυτό τον λαό από την αρχή. Και για να μην νοείται ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ελέγχει το νησί της και ότι αυτό «ελέγχεται» πλέον από δυο πρώην αυτοκρατορίες…

Το twitt του ΓΤΠ (13.4.2018)

Τέλος, υπάρχει και το πιο κάτω twitt του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών της 13ης Απριλίου 2018, που περιέργως παραπέμπει στην ανακοίνωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου της 14.4.2018, δηλαδή πριν ακόμα ξεκινήσουν οι επιχειρήσεις, εφόσον φέρει ώρα ανάρτησης 11:52μ.μ. – 13 Απριλίου 2018. Υπολογίζεται ώρα Κύπρου. https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=1195#flat ΠΗΓΕΣ 1) https://www.pio.gov.cy/en/press-releases-article.html?id=1197#flat 2) https://www.pio.gov.cy/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CE%B8%CE%AD%CE%BD%CF%84%CE%B1-%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF.html?id=1195#flat 3) http://www.mcw.gov.cy/mcw/DCA/AIS/ais.nsf/All/EE69411919A34B0CC2257D5C001C503E/$file/14%20APRIL.pdf 4) http://www.philenews.com/eidiseis/politiki/article/512578/-akyronei-rosikes-askiseis-i-toyrkia 5) http://www.sigmalive.com/media?show=SnpQlVKKAhw 6) www.gov.uk/government/news/raf-jets-strike-chemical-weapon-facility-in-syria 7)https://tanea-diaspora.net/2018/04/14/%ce%b7-%cf%84%ce%b5%cf%81%ce%ad%ce%b6%ce%b1-%ce%bc%ce%ad%ce%b9-%ce%b5%ce%bd%ce%b7%ce%bc%ce%ad%cf%81%cf%89%cf%83%ce%b5-%cf%84%ce%bf%ce%bd-%ce%bd%ce%af%ce%ba%ce%bf-%ce%b1%ce%bd%ce%b1%cf%83%cf%84%ce%b1/ 8)https://www.gov.uk/government/news/pm-calls-with-world-leaders-14-april-2018?utm_source=fec54924-1719-496f-8086-875c6a9f3c3c&utm_medium=email&utm_campaign=govuk-notifications&utm_content=immediate

Tα σχόλια αντιπροσωπεύουν την προσωπική γνώμη των συγγραφέων τους και όχι αυτή του Sigmalive.com