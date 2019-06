Grammar School Λευκωσιας και Grammar Junior School

Διοργανώθηκε από την Ελληνική Τράπεζα και το Συγκρότημα Δίας στο Lemon Park την Πέμπτη 6 Ιουνίου 2019 μια καταπληκτική τελετή απονομής βραβείων. Το Grammar School Λευκωσίας και το Grammar Junior School σάρωσαν τα περισσότερα βραβεία ανάμεσα σε πολλούς οργανισμούς και σχολεία στους ακόλουθους τομείς:

THE GRAMMAR SCHOOL

Public Speaking: Βέλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία, με τίτλο υποψηφιότητας “The Ability to Address an Audience Successfully”. (Ανδρέας Αφάμης, Λυγία Λοΐζου, Χριστίνα Λέτερερ)

Eco School: Καλλιέργεια Περιβαλλοντικής Συνείδησης, με τίτλο υποψηφιότητας “Our Eco School”. (Κατιάνα Κυριάκου)

Νεανική Επιχειρηματικότητα: με τίτλο υποψηφιότητας “Todays' Entrepreneurs - Tomorrows' Leaders, Microsoft Student Ambassadors Program & Junior Achievers”.

(Ελένη Σαββίδου, Στέλιος Ανδριανός)

Δεσμός με την Κοινωνία: με τίτλο υποψηφιότητας “ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ”. (Γιώργος Σταύρου)

Ψηφιακή Πλατφορμα, GS Net Life: με τίτλο υποψηφιότητας “GS Net Life (Our own Developed Hub)​”. (Τόνια Γαλάτη, Αλέξης Μικελλίδης)

THE GRAMMAR JUNIOR SCHOOL

STEM Programme: Θετικές Επιστήμες (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική, Μαθηματικά), με τίτλο υποψηφιότητας “Teaching STEAM”. (Samer Akkawi, Τόνια Γαλάτη)

Funecole 21st Century Skills: Πληροφορική, με τίτλο υποψηφιότητας “21st Century Skills”. (Μαρία Γαλάτη, Τόνια Γαλάτη)

Innovation in Education: Using ICT to Improve Social Emotional Learning.

(Μαρία Γαλάτη, Τόνια Γαλάτη)

Συγχαρητήρια σε όλους όσοι εργαστήκαν με ζήλος για αυτή την επιτυχία του σχολείου. Ευχαριστούμε τους διοργανωτές, Ελληνική Τράπεζα, Συγκρότημα Δίας, την κριτική επιτροπή και όλους όσοι συνέβαλαν για τα βραβεία που έδωσαν στο σχολείο μας καθώς και για την άψογη παρουσίαση της τελετής.

Η εκπαίδευση στο Grammar School Λευκωσίας δεν σταματάει εδώ!