MoU Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και Μonash University

Συνεισφορά στο στόχο της Πολιτείας για δραστική βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στην Κύπρο αποτελεί η συνεργασία που εγκαινίασε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου με το κορυφαίο Πανεπιστήμιο Μonash της Αυστραλίας. Πρόκειται για ακόμη μια εξαιρετικά σημαντική πρωτοβουλία του πρωτοποριακού Κέντρου Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences – Κέντρο για τον Κίνδυνο και τις Επιστήμες των Αποφάσεων) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Σημαντική η συμβολή τριών υπουργείων: υπουργείο Δικαιοσύνης, υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. Ενεργή και πολύτιμη η συμμετοχή της Αστυνομίας Κύπρου και της Ύπατης Αρμοστείας της Αυστραλίας στην Κύπρο.

Το Μonash University της Μελβούρνης λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας Ατυχημάτων (Monash Accident Research Centre – MUARC). Το MUARC αποτελεί ένα από τα καλύτερα ερευνητικά κέντρα οδικής ασφάλειας στον κόσμο. Την τελετή υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας τίμησαν με την παρουσία τους η υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, κ. Βασιλική Αναστασιάδου και ο Ύπατος Αρμοστής της Αυστραλίας στην Κύπρο, κ. Sam Beever. Η υπουργός δήλωσε ενθουσιασμένη για την «πολύτιμη ακαδημαϊκή συνδρομή σε ένα κρίσιμο ζήτημα» και εξέφρασε την «ετοιμότητα των αρμοδίων υπηρεσιών να υιοθετήσουν καινοτόμες προτάσεις για αύξηση της ασφάλειας στους κυπριακούς δρόμους».

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας CERIDES Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας ανέφερε ότι «στόχος είναι η ανάπτυξη αποτελεσματικών μηχανισμών συντονισμού και συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων Αρχών από την μια και της ακαδημαϊκής κοινότητας και των ερευνητικών κέντρων από την άλλη. Ας ελπίσουμε να έχει το θεμιτό αποτέλεσμα. Έχουμε πολλά να μάθουμε από τους Αυστραλούς για την οδική ασφάλεια. Μάλλον όχι πολλά …τα πάντα! Η ανταπόκριση και παρουσία των αρμοδίων υπηρεσιών γεννάει ελπίδες».

Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου ο Αντιπρύτανης Έρευνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, Καθηγητής Ανδρέας Ευσταθίου και εκ μέρους του Monash University η Kαθηγήτρια Judith Charlton. Οι εταίροι μπορούν πλέον να μοιράζονται βέλτιστες πρακτικές, να αναπτύσσουν επιστημοσύνη σε θέματα οδικής ασφάλειας, να εκπονούν κοινά εκπαιδευτικά προγράμματα και να ενθαρρύνουν τη συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και κοινωνίας των πολιτών για να βοηθήσουν τις Αρχές να βελτιώσουν θέματα οδικής ασφάλειας.

Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που ακολούθησε η Καθηγήτρια Judith Charlton παρουσίασε την προσέγγιση Safe Systems και τη στρατηγική της πολιτείας της Βικτώριας στην Αυστραλία για την καλύτερη διαχείριση της οδικής ασφάλειας που φέρει τον τίτλο: «Towards Zero».