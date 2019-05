Συνέδριο Υποβρύχιας Τρισδιάστατης Μοντελοποίησης και Αποτύπωσης

Με μεγάλη επιτυχία διεξάχθηκε στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου το 2ο ‘’UNDERWATER 3D RECORDING & MODELING workshop’’ το οποίο υποστήριξαν ISPRS και CIPA, από τις 2 έως 3 Μαΐου 2019. Η οργανωτική επιτροπή αποτελείτο από τους αναπληρωτή καθηγητή Δημήτριο Σκαρλάτο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Αναπληρωτή Καθηγητή Fabio Bruno (University of Calabria και 3D Research srl.), Δρ. Erica Nocerino (Aix-Marseilles University), Δρ. Fabio Menna (COMEX Innovation), Παναγιώτη Αγραφιώτη (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο), Μαρίνο Βλάχο (Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Στο συνέδριο απεύθυνε χαιρετισμό στις ο Καθηγητής Δρ. Φαίδων Κυριακίδης Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου μαζί με τον πρόεδρο της CIPA Καθηγητή Δρ. Ανδρέα Γεωργόπουλο και τον Δρ. Fabio Menna εκ μέρους της ISPRS WGII/9 Underwater Data Acquisition and Processing, καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες. Τέλος, ο Αναπληρωτής Καθηγητής Δρ. Δημήτριος Σκαρλάτος, επικεφαλής του συνεδρίου έδωσε μια εικόνα των στατιστικών και των ερευνητικών πεδίων που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο.

Τρεις κύριοι ομιλητές παρουσίασαν τα θέματα τους. Ο Καθηγητής Rafael Garcia και ο Δρ. Nuno Gracias από το Universitat de Girona, (Underwater Vision and Robotics group) άνοιξαν το συνέδριο αναλύοντας της τρέχουσες σύγχρονες τεχνολογίες στον τομέα της υποβρύχιας όρασης υπολογιστών πολλαπλών διευθύνσεων όπου και δραστηριοποιούνται. Την επόμενη μέρα ο Αναπληρωτής Καθηγητής Fabio Bruno University of Calabria ανέλυσε τις τεχνικές και δυνατότητες εξερεύνησης αρχαιολογικών θέσεων μέσω εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν 56 συμμετέχοντες από 13 διαφορετικές χώρες. Συνολικά κατατέθηκαν 33 περιλήψεις από τις οποίες οι 26 επιλέχθηκαν για δημοσίευση, 19 εξ αυτών σαν προφορικές παρουσιάσεις και οι υπόλοιπες 7 σαν πόστερ.Τα επιλεγμένα άρθρα έχουν δημοσιευτεί στο The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences Volume XLII-2/W10, 2019.

Το Ίδρυμα Honor Frost Foundation, προσέφερε έξι υποτροφίες για φοιτητές και νέους ερευνητές ενάλιας αρχαιολογίας από την περιοχή της ανατολικής Μεσογείου για να συμμετάσχουν στο συνέδριο, εμπλουτίζοντας τις γνώσεις τους στις υποβρύχιες τεχνικές της φωτογραμμετρίας.

Κατά την ομολογία των συμμετεχόντων, το συνέδριο ήταν επιτυχές. Η μειωμένη σχετικά συμμετοχή συγκριτικά με το αντίστοιχα συνέδριο που διοργανώθηκε το 2015 στο Sorrento, δεν σχετίζεται στο μειωμένο ενδιαφέρον σχετικά με την υποβρύχια 3D αποτύπωση, αφού υπάρχει ένας αυξανόμενος αριθμός εφαρμογών στο αντικείμενο, όπως η βιολογία, η μηχανική, η οικολογία, η αρχαιολογία, η εικονική πραγματικότητα κ.λπ. Η μείωση θα μπορούσε να σχετίζεται με την εκδήλωση Oceans 2019, που πραγματοποιήθηκε στη Μασσαλία, 45 ημέρες αργότερα. Εν τω μεταξύ, αρκετές άλλες εκδηλώσεις σχετικά με την υποβρύχια φωτογραμμετρία έχουν πραγματοποιηθεί από το 2015, παρέχοντας έτσι την ευκαιρία στους ερευνητές να παρουσιάσουν τις εργασίες και τα αποτελέσματά τους στο μεσοδιάστημα. Ο αριθμός των συμμετεχόντων και ο ενθουσιασμός συμμετοχής τονίζει τη σημασία του θέματος αυτού του συνεδρίου. Η πρόκληση της υποβρύχιας φωτογραμμετρίας και της χαρτογράφησης καθώς και η 3D μοντελοποίηση είναι σαφώς ένα αναπτυσσόμενο πεδίο, τόσο όσον αφορά τον εξοπλισμό, όσο και στην πρακτική της απόκτησης δεδομένων, επεξεργασίας τους και στην ακρίβεια των τελικών μοντέλων. Αναμένεται ότι τα επόμενα συνέδρια της σειράς θα είναι εξίσου επιτυχή, και ως εκ τούτου ένα παρόμοιο συνέδριο προγραμματίζεται για το 2021.

Σε συνέχεια του συνεδρίου, τα καλύτερα άρθρα θα λάβουν πρόσκληση για να καταθέσουν μια εκτεταμένη έκδοση στο Special Issue of MDPI's Remote Sensing Open Access Journal και τα τρία καλύτερα, θα βραβευθούν με δωρεάν συμμετοχή.