Burger Week: Η μεγάλη γιορτή του burger επιστρέφει και φέτος

Το Moondog's Bar & Grill στη Λευκωσία διοργανώνει για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά μια εβδομάδα γεμάτη γευστικά BURGERS!

Το Burger Week ζωντανεύει και πάλι από τη Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι την Κυριακή 9 Ιουνίου, 2019.

35 επικά ζουμερά burgers, 200+ διαφορετικές μπύρες μαζί με live bands συνθέτουν τον καλύτερο τρόπο για να ξεκινήσει δυναμικά το καλοκαίρι σου.

Enter Sandman, Unforgiven, Nothing Else Matters και άλλα 32 burgers σε περιμένουν να τα δοκιμάσεις.

Όπως κάθε χρόνο, Burger Week χωρίς συναυλία δεν γίνεται!

Κατά τη διάρκεια του 5ου Burger Week, το Moondog's θα κληρώσει 2 διπλά αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχείο 4ων αστέρων και 2 διπλά εισιτήρια εισόδου στο Ολυμπιακό στάδιο του Βερολίνου / Olympiastadion Berlin.

Οι τυχεροί θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν LIVE τους Metallica μαζί με τον κολλητό, την κολλητή ή το ταίρι τους.

Αν θέλεις να είσαι ένας από τους 2 τυχερούς που θα ταξιδέψουν μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους στο Βερολίνο στις 6 Ιουλίου, πάρε μέρος στο διαγωνισμό απλά και μόνο δοκιμάζοντας ένα από τα 35 ζουμερά burgers του ειδικού μενού της εβδομάδας, το μεσημέρι ή το βράδυ.

Η ΚΛΗΡΩΣΗ θα γίνει στις 9 Ιουνίου στο Moondog's Bar and Grill και οι 2 νικητές της εβδομάδας θα ανακοινωθούν την ίδια νύχτα.

Όροι και προϋποθέσεις

* Κάθε burger που τρως και μια συμμετοχή.

* Το δωροπακέτο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται.

(Σε περίπτωση που ο νικητής δεν μπορεί για οποιονδήποτε λόγο να κάνει χρήση του, η κλήρωση θα επαναληφθεί)

Κατά την διάρκεια της εβδομάδας η κουζίνα θα σερβίρει εκτός από τα ζουμερά burgers, σαλάτες, πατάτες τηγανητές, λουκάνικα, chicken wings καθώς και vegetarian και salmon burgers.

Το Moondog's ως νικητής 4 φορές του βραβείου Best Beer Place in Cyprus των Time Out Awards (2015, 2016, 2017, 2018), δεν προσφέρει μόνο τη μεγαλύτερη γκάμα από μπύρες στο νησί (πάνω από 200 διαφορετικές μπύρες), αλλά και για μία εβδομάδα ίσως και την πιο μεγάλη γκάμα από burgers με 35 διαφορετικές επιλογές!

Ζωντανή Μουσική

► 03/06 The Zilla Project

► 04/06 Ruby..Who?

► 05/06 The Boots

► 06/06 Funk Up Project

► 07/06 Fuse (Acoustic)

► 08/06 Sands Of Time (Acoustic)

► 09/06 Theo & Alex

Φύλαξε χρόνο και όρεξη! Δευτέρα 3 Ιουνίου μέχρι Κυριακή 9 Ιουνίου έλα στο MOONDOG’S BURGER WEEK και έφυγες για Metallica.

Προκρατήστε έγκαιρα.

Για κρατήσεις 7000 6300.

Καλή σας όρεξη και καλό ταξίδι!

http://moondogs.com.cy

Moondog's Bar and Grill, Μυκηνών 7 στην Λευκωσία.