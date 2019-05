Διήμερο Σεμινάριο Επιχειρηματικής Δημιουργίας

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του Cyprus Start-Up Bootcamp for Young Entrepreneurs, «CONNECTION» που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 10 και 11 Μάιου 2019, με μεγάλο αριθμό συμμετοχών. Το σεμινάριο έθεσε υψηλούς και ποιοτικούς στόχους στην εντατική άσκηση στην επιχειρηματική δημιουργία, που με την ολοκλήρωση της 2η ημέρα του σεμιναρίου ήταν πια σαφές ότι οι στόχοι που είχαν τεθεί είχαν επιτευχτεί καθώς ικανοποίηση και ενθουσιασμό εξέφρασαν όσοι παρέστησαν.

Το Cyprus Start-Up Bootcamp for Young Entrepreneurs, «CONNECTION», αποτέλεσε το πόνημα της συνεργασίας της Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center (PEAK) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου (Π.Ι.Κ.) και τις Διευθύνσεις Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

Συμμετείχαν μαθητές/τριες που διακρίθηκαν και βραβεύθηκαν μέσω Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων/Διαγωνισμών επιχειρηματικότητας για τις καλύτερες επιχειρηματικές τους ιδέες, κατά τη σχολική χρονιά 2018 -2019, μαζί με διακριθέντες/ουσες φοιτητές/φοιτήτριες στο ετήσιο ΒootCamp and Competition for Best Business Idea - PEAK 2019, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Επίσης συμμετείχαν οι εκπαιδευτικοί που καθοδήγησαν τις ομάδες μαθητών/μαθητριών, με στόχο την ενδυνάμωση των γνώσεων και δεξιοτήτων τους στην επιχειρηματικότητα με διδακτικές πρακτικές και εξειδικευμένα εργαλεία που θα τους βοηθούν κατά την διάρκεια ανάληψης δράση των μαθητών/μαθητριών τους.

Στο σεμινάριο παρουσίασαν οι ακαδημαϊκοί του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου: Δρ Πιερής Χουρίδης, Δρ Γιώγος Χρήστου και Δρ Έλμος Κονής. Οι επιχειρηματίες Δρ Δημήτρης Κονταρίνης διευθυντή της Ireon Ventures, κ. Παναγιώτης Παπαφιλίππου, γενικός διευθυντής της εταιρείας Παγωτά Παπαφιλίπου, ο κ Σίμος Αριστοτέλους από την Engino, ο κ Πέτρος Νικολάου βιομηχανικός σχεδιαστής, ο κ Κώστας Αργυρίδης σχεδιαστής κυκλωμάτων.

Το διήμερο σεμινάριο διοργάνωσαν εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας ο υποψήφιος διδάκτωρ Γεωργίου Κωνσταντίνος ΕΜΤΕΕΚ, η υποψήφια διδάκτωρ Καλυψώ Απέργη, Συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης για την Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση και συντονίστρια Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Στελεχών της Εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Από τη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Δρ. Πιερής Χουρίδης και από το Performance Enterprise Accelerator and Knowledge Innovation Center (PEAK)του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, η Δρ. Σιμόνα Μιχάι-Γιαννάκη.

Το Σεμινάριο είχε την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Κέντρου Καινοτομίας της Microsoft, την συνεργασία και χορηγία της KPMG Cyprus, του Προγράμματος IDEA της Τράπεζας Κύπρου και του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, την χορηγία της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, της MLS Ιnnovation Inc. και της P&P Papafilippou, την υποστήριξη της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων, του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας και του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.