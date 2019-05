Παραγωγή Χυμού στην Κύπρο με Ηλιακή Ενέργεια

Το τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών σας προσκαλεί σε ημερίδα παρουσίασης του 1ου συστήματος Ηλιακού Παραβολικού Συλλέκτη για παραγωγή ατμού σε βιομηχανία της Κύπρου, στις 18/6/2019 στις 14:00 στο εργοστάσιο παραγωγής χυμών και ποτών της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό.

Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί σαν μέρος του ερευνητικού επιστημονικού έργου EDITOR ‘Evaluation of the Dispatchability of a Parabolic Trough Collector System with Concrete Storage’, στο οποίο συμμετέχουν 5 εταίροι από 3 χώρες:

Cyprus University of Technology Protarget AG Solar-Institut Jülich of the Aachen University of Applied Sciences Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. / German Aerospace Center CADE Soluciones de Ingeniería, S.L.

Το σύστημα αποτελείται από 8 παραβολικούς συλλέκτες τύπου σκάφης συνολικού εμβαδού 288 m2 και πρωτοπόρο σύστημα θερμικής αποθήκευσης με μπετόν.

Στόχος του συστήματος είναι η παραγωγή υπέρθερμου ατμού θερμοκρασίας 430οC για κάλυψη των αναγκών της βιομηχανίας με απώτερο σκοπό την μείωση παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα με επιβλαβές ρυπογόνες ουσίες προς το περιβάλλον και έπειτα την μείωση κόστους των βιομηχανιών για την αγορά αυτών των καυσίμων.

Η εν λόγω πρωτοποριακή εγκατάσταση έγινε στα πλαίσια του πιο πάνω ερευνητικού προγράμματος στο εργοστάσιο παραγωγής χυμών και ποτών της ΚΕΑΝ στη Λεμεσό και η σημασία της είναι υψίστης σημασίας για τα δεδομένα της Κύπρου για 5 λόγους:

Η παραγωγή ενέργειας στην Κύπρο βασίζεται εξ ολοκλήρου σε εισαγόμενα καύσιμα ψηλού κόστους Η βιομηχανία είναι ο δεύτερος πιο ενεργοβόρος τομέας στην Κύπρο μετά από τον τομέα των μεταφορών Η βιομηχανία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τομέας στην παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα από χρήση συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. Η Κύπρος διαθέτει ηλιακή ακτινοβολία πέραν των 800 W/m2 365 μέρες τον χρόνο, γεγονός που την καθιστά βέλτιστη χώρα για χρήση ηλιακών συστημάτων για παραγωγή ενέργειας. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι σε όλους γνωστή. Η ευρωπαϊκή ένωση έθεσε στόχους για αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωσης χρήσης ενέργειας γενικά και ελαχιστοποίηση των ρυπογόνων ουσιών από την καύση συμβατικών καυσίμων για όλες τις χώρες μέλη της, με την Κύπρο να απέχει από τους στόχους αυτούς λόγω της εξάρτησης της από τα συμβατικά καύσιμα.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα επίσκεψη στο σύστημα καθώς και παρουσιάσεις από τα μέλη του ευρωπαϊκού προγράμματος δίδοντας στο κοινό λεπτομέρειες που αφορούν την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη βιωσιμότητα του καινοτόμου αυτού συστήματος.

Η ημερίδα αφορά βιομηχανίες με ανάγκες θερμικής ενέργειας πχ. Βιομηχανία αλλαντικών, γάλακτος, μπύρας καθώς και άλλους τομείς με υψηλές ανάγκες θερμικής ενέργειας, π.χ. ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, πλυντήρια-καθαριστήρια κ.α.

Δήλωση συμμετοχής:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmDMh0OVunOdRnEwoF_DaCUYWQkXkzicIw08gz4dwjEZixXw/viewform

Πληροφορίες:

Τηλ. 25 24 5099