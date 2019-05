1bank, για όλες τις Τράπεζες

Πιάνεις συχνά τον εαυτό σου, να σκέφτεται, πόσο πολύ θα επιθυμούσες να απλοποιούσες τη ζωή σου, πώς να λύσεις εκκρεμότητες, που ναι μεν είναι μικρές αλλά στο τέλος της ημέρας σου αυξάνουν το στρες; Βρίσκονται εκεί σε μια γωνιά του μυαλού σου, στοιβαγμένες κι όλο λες «θα το τακτοποιήσω και αυτό», αλλά ποτέ δεν βρίσκεις το χρόνο.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα; Οι λογαριασμοί που διαθέτεις σε διάφορες τράπεζες. Ένα λογαριασμό στη μια, ένα δεύτερο σε άλλη, δάνειο αυτοκινήτου σε μια, δάνειο σπιτιού σε άλλη, ο μισθός σου σε μια τρίτη… Και εσύ να θέλεις να εξυπηρετηθείς και να πρέπει να τρέχεις σε δυο, ή τρεις τράπεζες, ενώ ταυτόχρονα να έχεις κι ακόμη ένα λογαριασμό λόγω δουλειάς, στο εξωτερικό.

Τέλος στην εκκρεμότητα και στο έξτρα στρες, βάζει τώρα με τον πιο απλό τρόπο η Τράπεζα Κύπρου. Μια που στο πλαίσιο του Open Banking σου δίνει, προσεχώς, τη δυνατότητα πρόσβασης στους λογαριασμούς που διαθέτεις και στις άλλες κυπριακές τράπεζες.

Η Τράπεζα Κύπρου, αφού πρωτοπόρησε δίνοντας αρχικά πρόσβαση σε 8 αγγλικές τράπεζες είναι τώρα έτοιμη να δεχθεί στο 1bank και τις κυπριακές, μόλις θα είναι τεχνικά έτοιμες.

Η μεγάλη αυτή ευκολία που έρχεται, αποτελεί ορόσημο καθώς αφορά χιλιάδες πελάτες της Τράπεζας Κύπρου αλλά και το ευρύ κοινό αφού για πρώτη φορά θα δοθεί στην Κύπρο η δυνατότητα της πρόσβασης σε όλους τους λογαριασμούς που ένας πελάτης διαθέτει μέσω της πλατφόρμας του 1bank.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύνδεση μέσω του 1bank ήδη παρέχεται με τις ακόλουθες Αγγλικές τράπεζες: Lloyds Bank, Halifax Bank, Bank of Scotland, Natwest Bank, HSBC Bank, RBS Bank, First Direct Bank, Marks and Spencer Bank.

Προχωρώντας με αποφασιστικότητα την ψηφιακή μεταμόρφωσή της, η Τράπεζα Κύπρου πρωτοπορεί με τρόπο που θα κάνει πιο εύκολη τη ζωή των πελατών της. Παρέχοντας τη σημαντική αυτή ευκολία στην διαχείριση των χρημάτων ή των λογαριασμών των πελατών της, πάντοτε με τη μεγαλύτερη ασφάλεια.

Η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε συνδρομητής στην 1bank αλλά και να έχετε αντίστοιχη πρόσβαση στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής τραπεζικής των άλλων τραπεζών.

Πλέον υπάρχει η δυνατότητα να απλοποιηθεί η ζωή μας. Να απαλλαγούμε από το αχρείαστο τρέξιμο ή τις εκκρεμότητες που μας ταλαιπωρούν. Μπαίνουμε στην 1bank και χειριζόμαστε από εκεί, με τον πιο απλό τρόπο όλους τους λογαριασμούς μας. Στην Κύπρο και στο εξωτερικό.



Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.bankofcyprus.com.cy/home-gr/Internet-Banking_gr/services_gr/----/