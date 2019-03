Το G C School of Careers διοργανώνει ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΡΙΕΡΑΣ από τις 12 μέχρι τις 15 Μαρτίου 2019, στην οποία κορυφαίοι επαγγελματίες της Κύπρου θα μιλήσουν για το αντικείμενό τους. Όλες οι παρουσιάσεις θα είναι ανοικτές για το κοινό.



Στις 6:30 το απόγευμα κάθε ημέρας θα υπάρχουν ταυτόχρονα δύο παρουσιάσεις διαφορετικού αντικειμένου, μία στην καφετέρια του σχολείου και μία στην αίθουσα εκδηλώσεων. Το κοινό θα έχει την ευκαιρία σε όλες τις παρουσιάσεις να υποβάλει ερωτήματα και να συζητήσει σε προσωπικό επίπεδο με τους έμπειρους επαγγελματίες.



Στόχος της Εβδομάδας Καριέρας είναι μαθητές, φοιτητές και γονείς να έρθουν σε άμεση επαφή με την αγορά εργασίας, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί μια πιο ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση σε αυτήν. Η πείρα και οι γνώσεις των ειδικών σε κάθε κλάδο μπορούν να καθοδηγήσουν τους νέους την περίοδο επιλογής μαθημάτων και σπουδών τους, με τρόπο αποτελεσματικό και χρήσιμο για τη μετέπειτα επαγγελματική τους αποκατάσταση.



Την Τρίτη, 12 Μαρτίου, στις 6.30 το απόγευμα, ημέρα των εγκαινίων της Εβδομάδας Καριέρας, θα παραστεί η κυρία Αννίτα Δημητρίου, μέλος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού.



Careers Week @ The G C School of Careers

Οκτώ παρουσιάσεις από έμπειρους επαγγελματίες

12 – 15 Μαρτίου 2019

6:30 μ.μ.