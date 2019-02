Σάρωσε η Πάφος στα Cambridge Awards

Πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ η τελετή των Outstanding Cambridge Learner Awards στη Λευκωσία παρουσία του Βρετανού Ύπατου Αρμοστή Stephen Lillie, του Διευθυντή του British Council κυρίου James Martin και του Regional Director of Europe Cambridge International κυρίου Peter Monteath. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν μαθητές και εκπρόσωποι ιδιωτικών σχολείων και ινστιτούτων που ακολουθούν το σύστημα εξετάσεων Cambridge, γονείς και μαθητές από όλη την Κύπρο.

Το International School of Paphos πραγματικά σάρωσε τα βραβεία αφού δέκα στο σύνολο μαθητές του κατάφεραν να διακριθούν στις κατηγορίες των A’ Level Top in Cyprus και High Achievement κάνοντας την Πάφο, το σχολείο, τους γονείς αλλά και τους καθηγητές τους περήφανους.

Οι μαθητές του ISOP έλαβαν δύο βραβεία Top of the Country στα μαθήματα Literature in English και Information Technology ενώ τα οχτώ βραβεία High Achievement αφορούν τα μαθήματα Economics, First Language Russian, Foreign Language German, Foreign Language Greek, Music, Travel & Tourism, Economics A’ Level and Business.

Την βραδιά ομόρφυνε με την παρουσία της η χορωδία του International School of Paphos που άφησε τις καλύτερες των εντυπώσεων με την μαέστρο Dr. Galina Dimova να διευθύνει τα παιδιά που τραγούδησαν το Bohemian Rhapsody των Queen, το City of Stars, ενώ τα μουσικά ταλέντα του σχολείου ανέλαβαν να εκτελέσουν στο πιάνο κομμάτια κλασσικού ρεπερτορίου και να ερμηνεύσουν κομμάτια από το γνωστό έργο ‘Mary Poppins’.

«Είμαστε πολύ περήφανοι να βλέπουμε ένα σχολείο να πηγαίνει τόσο καλά ακαδημαϊκά αλλά να έχει και τόσο εξαιρετικά ταλέντα. Η μάθηση πρέπει πάντα να συνδυάζεται με την τέχνη και το International School of Paphos το πετυχαίνει για χρόνια αυτό. Σας αξίζουν συγχαρητήρια» δήλωσε ο διευθυντής του British Council κύριος James Martin στην διευθύντρια του σχολείου Δρ. Λίτσα Ολυμπίου.

«Το International School of Paphos αποτελεί ένα ταξίδι γνώσης. Προσφέρουμε ποιότητα και αγάπη στα παιδιά μας και χαιρόμαστε να τα βλέπουμε να αναπτύσσουν τις γνώσεις και τα ταλέντα τους» τόνισε η Υπεύθυνη Μάρκετινγκ του σχολείου κα. Πάολα Χατζηλαμπρή.