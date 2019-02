Ο Όμιλος Εθελοντών του G C School of Careers διοργανώνει παγκύπριο μαθητικό συνέδριο εθελοντισμού με τίτλο «Άκου, μοιράσου, εμπνεύσου, προχώρα… Ο κόσμος μας σε περιμένει», στις 27 Φεβρουαρίου 2019, στην αίθουσα εκδηλώσεων του G C School of Careers, από τις 9:00 π.μ. μέχρι τις 12:30 μ.μ..

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Επιτρόπου Εθελοντισμού, κ. Γιάννη Γιαννάκη, και στηρίζεται, επίσης, από τον Δήμο Στροβόλου και το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας. Απευθύνεται σε μαθητές γυμνασίων, λυκείων και τεχνικών σχολών, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις τόσο από μαθητικές εθελοντικές ομάδες όσο και από ανθρώπους που έχουν να μοιραστούν μια ιδιαίτερη εμπειρία εθελοντισμού.

Στην πρώτη συνεδρία θα παρουσιαστεί το εθελοντικό έργο τριών σχολείων (The G C School of Careers, Λύκειο Κοκκινοχωρίων Φώτη Πίττα, Περιφερειακό Γυμνάσιο Κοκκινοτριμιθιάς). Στην δεύτερη συνεδρία εισηγητές είναι ο αντιπρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ευημερίας Τυφλών, Μιχάλης Μουρούτης, η εθελόντρια από το Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας, Μαρία Χαραλάμπους, και ο δημοσιογράφος Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.

Το συνέδριο επιδιώκει να καλλιεργήσει τον εθελοντισμό ως τρόπο ζωής και την έννοια του ενεργού πολίτη, να φέρει σε επαφή μαθητές από όλη την Κύπρο που μοιράζονται το όραμα του εθελοντισμού και να προωθήσει την πλούσια δράση των μαθητικών ομάδων εθελοντών, η οποία παραμένει σε μεγάλο βαθμό άγνωστη στην υπόλοιπη κοινωνία.

Παγκύπριο Μαθητικό Συνέδριο Εθελοντισμού

«Άκου, μοιράσου, εμπνεύσου, προχώρα… Ο κόσμος μας σε περιμένει!»

27 Φεβρουαρίου 2019

Αίθουσα εκδηλώσεων του G C School of Careers

9:00 π.μ. - 12:30 μ.μ..

www.gcsc.ac.cy