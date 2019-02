Ένα μνημόνιο και 9 κυπαρίσσια από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Επισημοποιήθηκε η συνεργασία του Κυπριακού Συνδέσμου Αειφόρου Τουρισμού με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, που σε συνεργασία με τον Δήμο Έγκωμης φύτεψαν συμβολικά κυπαρίσσια στο «Πάρκο Ουρανία Γωγάκη Πετρίδου» στο πλαίσιο του «πράσινου» στρατηγικού σχεδιασμού του Πανεπιστημίου.

Με την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας επισφραγίστηκε και επίσημα η συμμετοχή σε κοινές δράσεις, ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (UNIC) και στον Κυπριακό Σύνδεσμο Αειφόρου Τουρισμού (Cyprus Sustainable Tourism Initiative - CSTI), μια συνεργασία που ξεκίνησε πριν μια δεκαετία όταν συνδιοργάνωσαν με επιτυχία το διεθνές συνέδριο “Waste Management Conference: The Prospects within the Cyprus Hospitality and Tourism Industry”. Με αυτό το μνημόνιο, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας επισημοποιείται ως Ακαδημαϊκός Συνεργάτης του CSTI.

H υπογραφή του σχετικού Μνημονίου έγινε στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Νίκο Καρτακούλλη, και τον Πρόεδρο του CSTI, Φίλιππο Δρουσιώτη, στην παρουσία της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Ιωάννας Παναγιώτου. Η κα. Παναγιώτου χαιρέτισε το γεγονός και πρόσθεσε ότι τέτοιες δράσεις αλλά και προγραμματισμός είναι απαραίτητα, για την προώθηση της προστασίας του περιβάλλοντος και του αειφόρου τουρισμού.

Ακολούθως, οι κύριοι Καρτακούλλης και Δρουσιώτης μετέβησαν στο κοντινό «Πάρκο Ουρανία Γογάκη Πετρίδη», όπου ο Δήμαρχος Έγκωμης, Ζαχαρίας Κυριάκου, μαζί με εκπροσώπους του Δήμου, του Τμήματος Δασών, της Επιτρόπου Περιβάλλοντος, και φοιτητές-εθελοντές από το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, φύτεψαν συμβολικά 9 κυπαρίσσια. Στο άμεσο μέλλον θα φυτευτούν άλλα 12, δημιουργώντας έτσι μια ακόμα γωνιά πρασίνου στην Πανεπιστημιούπολη του UNIC, ενώ μακροχρόνιος στόχος είναι να φυτευτούν αρκετές εκατοντάδες δέντρα στην ευρύτερη περιοχή της Έγκωμης. «Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας είναι ανοικτό σε τέτοιες πρωτοβουλίες και προωθεί πολλές δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς εμπίπτει στον «πράσινο» στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου μας», τόνισε ο Καθηγητής Καρτακούλλης.

Στο νέο «Πάρκο Ουρανία Γωγάκη Πετρίδου», ο Δήμαρχος Έγκωμης, κ. Κυριάκου, τόνισε τη εξαιρετική συνεργασία του Δήμου με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και την προοπτική περεταίρω ανάπτυξης της με δράσεις και έργα υποδομής και αθλητισμού που προάγουν την ανάδειξη και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας είναι πενταετές, με πρόνοια ανανέωσης του για άλλη μια πενταετία, και, μεταξύ άλλων, προβλέπει ανάπτυξη κοινών ερευνητικών προτάσεων στον τομέα αειφόρου ανάπτυξης του τουρισμού, και αλληλοστήριξη των δύο πλευρών για την ενίσχυση της συνεργασίας Τουριστικής Βιομηχανίας με το Πανεπιστήμιο. Θα διοργανωθούν επίσης εκδηλώσεις για την προώθηση της συνεργασίας Τουριστικής Βιομηχανίας με Ακαδημαϊκούς, με θέμα την Αειφόρο Ανάπτυξη του Τουρισμού, με έμφαση σε προγράμματα για την ύπαιθρο.