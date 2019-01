Gan Girect: Ασφαλιστείτε και εξοικονομήστε κάθε μέρα του χρόνου

Σε αντίθεση με τις προσωρινές εκπτώσεις που έχουν ημερομηνία λήξης, η Gan Direct προσφέρει στους πελάτες της τη δυνατότητα εξοικονόμησης περισσότερων από €2.000 τον χρόνο κάθε μέρα του χρόνου, σε σχέση με τις παραδοσιακές ασφάλειες με πλήρη και αποκλειστική κάλυψη και μοναδικά οφέλη σε υγεία, περιουσία και αυτοκίνητο!

Εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του κοινού στην καμπάνια για την κλιμακωτή προσφορά, όπως δείχνει η ιδιαίτερα αυξημένη επισκεψιμότητα απ’ όλες τις ηλικίες και πόλεις, τόσο στην ανανεωμένη online πλατφόρμα www.gandirect.com, όσο και στα καταστήματα και το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρείας.

Πρακτικά με τέσσερις έξυπνες κινήσεις, καθένας έχει την ευκαιρία να αξιοποιήσει μία προς μία όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της, υπερβαίνοντας πολλά γραφειοκρατικά και διαχειριστικά κόστη των παραδοσιακών ασφαλειών. Και αυτό, με την εγγύηση Gan Guarantee για την ανταγωνιστικότερη πρόταση στην αγορά σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτηση.

Έξυπνη κίνηση #1: Μεταφορά όλων των συμβολαίων αποκλειστικά στην Gan Direct = εξοικονόμηση περίπου €2.000 σε σχέση με την προηγούμενη εταιρεία του πελάτη, με τις ίδιες καλύψεις!

Έξυπνη κίνηση #2: Συνδυαστική Ασφάλιση ενοποιώντας δύο συμβόλαια σε ένα = σημαντική έκπτωση που φτάνει το 15%!

Έξυπνη κίνηση #3: Συγκέντρωση όλων των βασικών συμβολαίων Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτου σε ένα «πακέτο» All In One με μία κοινή ημερομηνία ανανέωσης = περαιτέρω έκπτωση που φτάνει το 20%!

Έξυπνη κίνηση #4: Επιλογή του έξυπνου online τρόπου ασφάλισης Ιnsurance On the Go = επιπλέον έκπτωση 10%!

Η καλοσχεδιασμένη οργάνωση επέτρεψε στην Gan Direct να ανταποκριθεί πλήρως στον αυξημένο όγκο αιτημάτων, διασφαλίζοντας την άψογη εξυπηρέτηση του κοινού απ’ όποιο σημείο κι αν επιλέξει: κατάστημα, τηλεφωνικό κέντρο, online.

Διαρκής είναι και η βελτίωση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.gandirect.com, προκειμένου η εταιρεία να κάνει όσο το δυνατό καλύτερη, απλούστερη και πιο άνετη τη διαδικασία για τον πελάτη.

