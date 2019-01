Τεράστια επιτυχία το ρεβεγιόν της Megabet Plus

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν της Megabet Plus την Πέμπτη 3 Ιανουαρίου που έγινε προς τιμή των αντιπροσώπων, συνεργατών και υπαλλήλων της εταιρείας και ήταν υπό την αιγίδα του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκου Αναστασιάδη.

Πέραν των 1300 καλεσμένων γέμισαν την αίθουσα του "Panario Palace" και προσωπικότητες του πολιτικού, αθλητικού, κοσμικού και εκκλησιαστικού χώρου τίμησαν με την παρουσία τους. O κόσμος διασκέδασε μαζί με το Στέλιο Διονυσίου και τη Πωλίνα Χριστοδούλου, οι οποίοι τραγούδησαν και ξεσήκωσαν τους καλεσμένους.

Το ρεβεγιόν δεν είχε μόνο διασκεδαστικό ύφος αλλά και φιλανθρωπικό αφού έγινε έκθεση με πίνακες του Ανδρέα Ιωαννίδη για την οικονομική ενίσχυση του ταμείου για την κάλυψη των ιατρικών εξόδων.



Τον Προέδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας εκπροσώπησε ο Γραμματέας του Υπουργικού Συμβουλίου κ. Θεοδόσης Τσιόλας, ο οποίος στην ομιλία του ευχαρίστησε την Megabet Plus που έφερε μία εταιρεία κολοσσό, την UDENA Corporation, ανοίγοντας έτσι νέες θέσεις εργασίας στην Κύπρο.



Το παρών τους έδωσαν, επίσης, ο Πανιερώτατος Μητροπολίτης Κιτίου κ. κ. Χρυσόστομος, ο Ευρωβουλευτής και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Λευτέρης Χριστοφόρου, ο Αντιπρόεδρος και Βουλευτής του ΔΗΣΥ κ. Νίκος Νουρής, οι βουλευτές του Δημοκρατικού Συναγερμού κ. Ονούφριος Κουλάς και κ. Γιώργος Κάρουλας , ο βουλευτής του ΑΚΕΛ κ. Νίκος Κέττηρος, ο βουλευτής του ΔΗΚΟ κ. Γιώργος Προκοπίου και ο βουλευτής του ΕΛΑΜ κ. Λίνος Παπαγιάννης, ο Αρχιμανδρίτης εκ Ναζαρέτ Πάτερ Αντρέας και ο Αντώνης Πετρούτσιος, που εκπροσώπησε τη Διεύθυνση της Λέσχης Ιπποδρομιών, ενώ επίσης παρευρέθηκαν αρκετοί δήμαρχοι και δημοτικοί σύμβουλοι.



Οι Πρόεδροι και Διευθυντές κορυφαίων συλλόγων στην Κύπρο παρευρέθηκαν στην εκδήλωση και ευχαρίστησαν την εταιρεία για την έντονη προσφορά της στο χώρο του αθλητισμού. Έντονη ήταν και η παρουσία εκπροσώπων ποδοσφαιρικών ομάδων από όλες τις κατηγορίες καθώς η Megabet Plus στηρίζει πέραν των 35 συλλόγων.



Στην ομιλία του ο Λάζαρος Φιλίππου, ο εκπρόσωπος της Megabet Plus ευχαρίστησε τους συνεργάτες και πράκτορες που όλοι μαζί σαν οικογένεια ανέβασαν την εταιρεία στην κορυφή της ποδοσφαιρικής στοιχηματικής αγοράς.



Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του ομίλου εταιρειών UDENA Corporation, κ. Dominique Laconico, τόνισε πως ο όμιλος, που είναι κολοσσός στην ασιάτικη αγορά διαθέτοντας εταιρείες πετρελαίου, tankers, ξενοδοχεία και καζίνο, έχει επιλέψει να επενδύσει το στοιχηματικό κομμάτι στην Megabet Plus καθώς είναι η κορυφαία εταιρεία στην χώρα.

Την Playtech BGT Sports εκπροσώπησε ο κ. Τάσος Σοφοκλέους που ανέφερε ότι η εταιρείαν διαθέτει την πιο σύγχρονη βιομηχανία αθλητικών στοιχημάτων και η συνεργασία με την Megabet Plus θα την κάνει ακόμη πιο ανταγωνίσιμη, όχι μόνο στην Κύπρο αλλά και στο εξωτερικό.

Να σημειώσουμε, πως στο ρεβεγιόν η εταιρεία βράβευσε τους πράκτορες με τα πιο κερδοφόρα υποστατικά καθώς επίσης δόθηκαν πλακέτες τιμής ένεκεν και στους παλαιότερους πράκτορες. Επιπρόσθετα, η Megabet Plus κλήρωσε πάρα πολλά δώρα στους συνεργάτες και πράκτορες της προσφέροντας τηλεοράσεις, κινητά τηλέφωνα και ένα αυτοκίνητο.