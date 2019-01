4 κινήσεις από την Gan Direct για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο!

Με τέσσερις έξυπνες κινήσεις, η πρώτη direct ασφαλιστική σας δίνει τη δυνατότητα να εξοικονομήσετε περισσότερα από €2.000 το χρόνο σε σχέση με τις παραδοσιακές ασφάλειες με πλήρη και αποκλειστική κάλυψη και μοναδικά οφέλη σε υγεία, περιουσία και αυτοκίνητο!

Τέσσερις έξυπνες κινήσεις είναι το μόνο που χρειάζεται ο συνετός καταναλωτής ώστε να εξασφαλίσει, στην καλύτερη τιμή που έγινε ποτέ και χωρίς κανένα συμβιβασμό στο βαθμό κάλυψης και εξυπηρέτησής του, ό,τι πιο πολύτιμο έχει: την υγεία του και της οικογένειάς του, την περιουσία και το αυτοκίνητό του.

Η κλιμακωτή προσφορά της Gan Direct δίνει στον καθένα την ευκαιρία να αξιοποιήσει μία προς μία όλες τις δυνατότητες εξοικονόμησης που παρέχει η εταιρεία στους πελάτες της. Υπερβαίνοντας πολλά γραφειοκρατικά και διαχειριστικά κόστη των παραδοσιακών ασφαλειών, αλλά και με τη βοήθεια της τεχνολογίας ασφαλίζεται με τέσσερις κινήσεις, εξοικονομώντας χρόνο και χρήμα και έχει το κεφάλι του ήσυχο ό,τι κι αν συμβεί.

Συγκεκριμένα:

Έξυπνη κίνηση #1: Καταρχήν, μόνο και μόνο επιλέγοντας αποκλειστικά Gan Direct για όλα τα συμβόλαια, ο πελάτης εξοικονομεί περίπου €2.000 κατά μέσο όρο σε σχέση με την προηγούμενή του εταιρεία, με τις ίδιες καλύψεις! Ο λόγος είναι ότι μια σειρά από κόστη των παραδοσιακών εταιρειών που στο τέλος της ημέρας βαρύνουν τον ίδιο τον πελάτη, όπως οι διάφορες προμήθειες και οι μεσάζοντες, στη Gan Direct δεν υπάρχουν!

Έξυπνη κίνηση #2: Με τη νέα της υπηρεσία Συνδυαστικής Ασφάλισης, η Gan Direct παρέχει τη δυνατότητα στον καταναλωτή να ενοποιήσει ουσιαστικά δύο συμβόλαια σε ένα, με σημαντική έκπτωση που φτάνει το 15%! Με τη νέα της εμπορική καινοτομία, η Gan Direct φροντίζει ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση με σημαντικό όφελος για τους ίδιους.

Έξυπνη κίνηση #3: Με την πρωτοποριακή υπηρεσία All In One της Gan Direct, ο πελάτης μπορεί να συγκεντρώσει όλα του τα βασικά συμβόλαια Υγείας, Περιουσίας, Αυτοκινήτου σε ένα «πακέτο» με μία κοινή ημερομηνία ανανέωσης. Πακετάροντας όλα του τα συμβόλαια, ο πελάτης εξασφαλίζει περαιτέρω έκπτωση που φτάνει το 20%, καθώς εξοικονομεί τα πολλαπλά διαχειριστικά κόστη όλων των συμβολαίων του.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο μια ασφαλιστική εταιρεία αντιμετωπίζει το φαινόμενο της αυξημένης δαπάνης που έχουν οι καταναλωτές από τα πολλά διαφορετικά ασφαλιστικά συμβόλαια.

Έξυπνη κίνηση #4: Το εντυπωσιακό είναι ότι εάν επιλέξει να κλείσει τα συμβόλαιά του με το Ιnsurance On the Go, τον έξυπνο, online τρόπο ασφάλισης για το όχημα, την υγεία και την περιουσία, κερδίζει επιπλέον έκπτωση 10%. Μέσα από το www.gandirect.com ο πελάτης ενημερώνεται εύκολα και άμεσα για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες και τις προσφορές και διαμορφώνει με λίγα και απλά βήματα τα συμβόλαιά του σύμφωνα με τις προσωπικές του ανάγκες, όποτε και από όποια οθόνη αυτός επιθυμεί (tablet, desktop, mobile).

Πρόκειται για μια εξαιρετικά απλή αλλά πρωτοποριακή, ηλεκτρονική πλατφόρμα η οποία φέρνει στη διάθεση των καταναλωτών “έξυπνες”, εξατομικευμένες ασφαλιστικές λύσεις με λίγα κλικ που εξοικονομούν χρόνο και χρήμα. H υπηρεσία Insurance on the Go προσφέρει ευκολία, ευελιξία, ποιοτική κάλυψη, συμφέρουσα τιμή και εξυπηρέτηση και αποτελεί την ολοκληρωμένη ασφαλιστική πρόταση για τους καταναλωτές που αναζητούν τις πιο ανταγωνιστικές επιλογές ασφάλισης.

Και όλα αυτά με την εγγύηση Gan Guarantee για την ανταγωνιστικότερη πρόταση στην αγορά σε τιμή, κάλυψη και εξυπηρέτηση και τη δυνατότητα αποπληρωμής σε μηνιαίες δόσεις χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση.

Παράλληλα, η Gan Direct δίνει τη δυνατότητα στον πελάτη να απολαμβάνει όλα τα μοναδικά οφέλη που αντιστοιχούν στα συμβόλαιά του όπως για παράδειγμα δωρεάν νομική κάλυψη για τα θέματα που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, την περιουσία και την υγεία, 24ωρη υποστήριξη, 24ωρη διευθέτηση.

Όπως τονίζει ο Γιώργος Νικολαΐδης, Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας: «Στην Gan Direct βρίσκουμε τρόπους ώστε να ανταποκρινόμαστε στο αίτημα των καταναλωτών για περισσότερο έλεγχο, περισσότερη διαφάνεια, περισσότερη εξοικονόμηση. Επιλέγοντας Gan Direct ο πελάτης μπορεί να εξοικονομήσει χρήματα χωρίς καμία αλλαγή στα συμβόλαιά του, μόνο και μόνο παρακάμπτοντας τις προμήθειες, τη γραφειοκρατία και τα διοικητικά κόστη. Το να επιβραβεύουμε τους σοβαρούς, προσεκτικούς, ευσυνείδητους καταναλωτές είναι ακριβώς η φιλοσοφία μας».

Η Gan Direct επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά τη διαφορετική της προσέγγιση: Φροντίζει ώστε οι πελάτες της να απολαμβάνουν την καλύτερη εξυπηρέτηση με όφελος για τους ίδιους, αλλά και με τον πιο εύκολο και άνετο τρόπο.

Περισσότερες πληροφορίες στην ανανεωμένη ιστοσελίδα της Gan Direct www.gandirect.com