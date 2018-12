Η Κυπριακή Kratis ανάμεσα στους κορυφαίους ειδικούς Αερ. Ασφάλειας

Η Κυπριακή εταιρεία Kratis Training and Consulting έδωσε δυναμικό παρόν για 6η συνεχόμενη χρονιά στο Διεθνές Συνέδριο Αεροπορικής Ασφάλειας (6th Annual World Aviation Safety Summit 2018), το οποίο συγκέντρωσε πέραν των 350 κορυφαίων ειδικών από τον τομέα της Αεροπορικής Βιομηχανίας.

Οι διακεκριμένοι επαγγελματίες από αεροδρόμια, αεροπορικές εταιρείες και αρχές, που συμμετείχαν στο 6ο Διεθνές Συνέδριο Αεροπορικής Ασφάλειας στο Ντουμπάι, επικεντρώθηκαν σε τρόπους ενίσχυσης των αρμόδιων επαγγελματιών σε θέματα ασφάλειας και παρουσίασαν στρατηγικές που πρέπει να εφαρμόζονται για ασφαλέστερα ταξίδια.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Kratis, κ. Βαγγέλης Δημοσθένους, ως έμπειρος εκπαιδευτής στη διαχείριση ασφάλειας στον τομέα της αεροπορίας, συμμετείχε σε panel ομιλητών οι οποίοι ανέπτυξαν τη σημασία της κουλτούρας ασφάλειας (Successfully Creating a Safety Culture), προέβησαν σε αξιολόγηση των βέλτιστων πρακτικών για πολυπολιτισμικές αεροπορικές εταιρείες και αναφέρθηκαν στην αποτελεσματική διαχείριση, καθώς και σε προγράμματα κατάρτισης σε θέματα ασφάλειας.

Σημαντικές τοποθετήσεις καταγράφηκαν επίσης, από διεθνείς φορείς και οργανισμούς, όπως η Διεθνής Ένωση Αερομεταφορών (IATA) και οι αεροπορικές εταιρείες Emirates και Gulf Air. Οι ομιλητές κάλυψαν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, που επεκτάθηκε σε ζητήματα που αφορούν στην κουλτούρα ασφάλειας, στη συστηματική διαχείριση κινδύνων, στα drones, στη σημασία της ηγεσίας και στη διαχείριση δεδομένων ασφάλειας.

Στη διάρκεια του Συνεδρίου διεξήχθη επίσης ένα τρίωρο διαδραστικό workshop από τον κ. Βαγγέλη Δημοσθένους, με θέμα το ρόλο της ηγεσίας στην ασφάλεια (Safety Leadership – From OK to Great), όπου εξετάστηκε η θετική επίδραση που μπορεί να έχει ένας ηγέτης στην αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης της αεροπορικής ασφάλειας ενός οργανισμού, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν πρακτικοί τρόποι για την ενδυνάμωση του ρόλου της ισχυρής ηγεσίας στην ασφάλεια.

Η εταιρεία Kratis δραστηριοποιείται από το 2005 τόσο στην Κύπρο, όσο και στο εξωτερικό, κυρίως στους τομείς της αεροπορίας, της ασφάλειας και των ανθρώπινων παραγόντων. Η συνεχής παρουσία και οι συμμετοχές της σε πολυάριθμα Διεθνή Συνέδρια, αποδεικνύουν τις γνώσεις και τις προσπάθειές της, για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών κατάρτισης και συμβουλών σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων.

Kratis Training and Consulting: Web: http://kratisconsulting.com/, Τηλ: 22449088