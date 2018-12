Το LEXUS UX κάνει την είσοδό του στην κυπριακή αγορά

Με μια καθόλα δυναμική και αντισυμβατική εκστρατεία προβολής – όπως αρμόζει στο ολοκαίνουργιο μοντέλο Lexus UX - , η Lexus Κύπρου ανακοίνωσε και επίσημα τη συνεργασία της με δύο ξεχωριστούς δημιουργούς στο είδος τους, οι οποίοι μέσα από την τέχνη τους έχουν εμπνευστεί πρωτότυπες συνθέσεις από το νέο μοντέλο Lexus UX που αναμένεται να παρουσιαστεί στην Κύπρο, στις αρχές του 2019.

Πρόκειται για τον σεφ Ανδρέα Ανδρέου και την εικαστικό Μαρία Α. Αριστείδου, που έχουν ανταποκριθεί θερμά στο κάλεσμα της εταιρείας Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ, επίσημου αντιπροσώπου των αυτοκινήτων Lexus στην Κύπρο.

Συγκεκριμένα, ο σεφ Ανδρέας Ανδρέου εμπνευσμένος από το ολοκαίνουργιο και αντισυμβατικό crossover Lexus UX πρόκειται να δημιουργήσει 5 διαφορετικά πιάτα, τα οποία θα έχουν ως κύρια βάση την ιαπωνική κουλτούρα.

Όπως ανέφερε ο γνωστός σεφ, η ιαπωνική καταγωγή του αυτοκινήτου τον έχει συνεπάρει και στις δημιουργίες του θα χρησιμοποιήσει πολλά στοιχεία της, συνδυάζοντας αρμονικά τις γραμμές του εσωτερικού και εξωτερικού του UX με στοιχεία από τη δεξιοτεχνία και τεχνική της Lexus. Στην επιλογή των υλικών του, όπως πρόσθεσε ο κος Ανδρέου, έχει εμπνευστεί από την έννοια του hybrid όπου δύο φαινομενικά ανόμοιες ιδέες μπορούν να συνυπάρξουν αρμονικά.

Η εικαστικός Μαρία Α. Αριστείδου με τη σειρά της, έχοντας πάντα ως έμπνευση το Lexus UX αλλά και την κουλτούρα από την οποία προέρχεται, έχει επιλέξει να δημιουργήσει ένα μοναδικό κομμάτι τέχνης, που θα απεικονίζει το χελιδονόψαρο, γνωστό και ως το σύμβολο του hybrid.

Η κα Αριστείδου ανέφερε σχετικά: «Με μεγάλη χαρά ανταποκρίθηκα στο κάλεσμα της εταιρείας Δικράν Ουζουνιάν & Σια Λτδ για συνεργασία με το Lexus UX. Είναι αλήθεια ότι το μοντέλο αλλά και η ιαπωνική κουλτούρα με έχει συνεπάρει, οπότε αποδέχτηκα αυτή την πρωτότυπη πρόταση ως μια πολύ δημιουργική πρόκληση. Ως δημιουργός, έχω επιλέξει το χελιδονόψαρο που συμβολίζει το hybrid ενώ στην εξέλιξη του έχω επιλέξει να πειραματιστώ και να χρησιμοποιήσω υλικά που εκφράζουν την ιαπωνική κουλτούρα μέσω των δεξιοτεχνιών που χρησιμοποίησε η Lexus στη δημιουργία του Lexus UX.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δημιουργίες των Μαρίας Α. Αριστείδου και Ανδρέα Ανδρέου θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην επίσημη πρώτη του Lexus UX στην Κύπρο που προγραμματίζεται να γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου 2019.

Η Μαρία A. Αριστείδου ξεκίνησε την πορεία της παρουσιάζοντας τον καφέ ως έναν τρόπο καλλιτεχνικής έκφρασης το 2015. Ένας λεκές από καφέ ήταν η αιτία της έναρξης της δημοτικότητάς της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από τότε μέχρι και σήμερα, η Μαρία δουλεύει ως εμπορική εικαστικός με συνεργασίες που απαριθμούν γνωστές εμπορικές επωνυμίες. Το όνομά της έχει αναφερθεί από διεθνείς διάσημες προσωπικότητες όπως οι Hugh Laurie, Bill Bailey, Margaret Cho, Martha Steward και έχει εμφανιστεί ζωντανά στην αμερικάνικη εκπομπή του Abc ‘Good Morning America’ με τον Michael Strahan. Δουλεύει και εργάζεται στη Λάρνακα όπου έχει δημιουργήσει ένα στούντιο βικτωριανής εποχής.

Ο σεφ Ανδρέας Ανδρέου θεωρεί ότι η μαγειρική δεν είναι μόνο το επάγγελμά του, αλλά τρόπος ζωής. Η θέση του ως Executive Chef σε γνωστό εστιατόριο της πρωτεύουσας σηματοδότησε την έναρξη της μεγάλης δημοτικότητάς του. Έχει λάβει μέρος σε πανευρωπαϊκούς και παγκόσμιους διαγωνισμούς ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Μαγειρικής, αποσπώντας τιμητικές θέσεις, ενώ το 2008 αναδείχθηκε Young Chef of the Year στο Mediterranean Culinary Challenge Gastronomia. Επιπρόσθετα, το 2017, αναδείχθηκε σεφ της χρονιάς στα βραβεία Time Out Eating Awards. Το πλούσιο βιογραφικό του διαγράφει μια αξιόλογη πορεία 14 χρόνων. Συνεργάστηκε με διακεκριμένους με Michelin αστέρια σεφ του εξωτερικού όπως οι Jean Christophe Ansanay-Alex και Kasteel Withof.