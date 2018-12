Και αυτά τα Χριστούγεννα η Stella Artois είναι μαζί μας

Η Stella Artois που μας κρατάει συντροφιά σε όλες τις μεγάλες αλλά και μικρές στιγμές της ζωής μας, αυτά τα Χριστούγεννα έρχεται κοντά μας με μια νέα εκστρατεία με το μότο «The best present is to be present», για να μας θυμίσει ότι το αληθινό πνεύμα των γιορτών, βρίσκεται στις στιγμές που μοιραζόμαστε με αυτούς που αγαπάμε. Στο πλαίσιο της φετινής εκστρατείας η premium lager, έχει ετοιμάσει πολλές ενέργειες σε γνωστά στέκια των πόλεων, διαγωνισμούς με τις γιορτινές αγορές, καθώς και έναν online διαγωνισμό, με σκοπό συνολικά, να χαρίσει 500 συλλεκτικά δώρα και να μοιραστεί μαζί μας τη μαγεία των ημερών.

Συγκεκριμένα, από την 1η μέχρι και τις 28 Δεκεμβρίου, όταν θα βρίσκεστε σε μια έξοδο με την παρέα σας και απολαμβάνετε την εκλεπτυσμένη γεύση της αγαπημένης σας Stella Artois, θα έχετε την ευκαιρία να μπείτε σε διαγωνισμούς για να κερδίσετε συλλεκτικά δώρα, ενώ από τις 6 Δεκεμβρίου 2018 μέχρι και τις 7 Ιανουαρίου 2019, με κάθε αγορά μιας 6άδας από τις υπεραγορές Άλφαμέγα, χρησιμοποιώντας τη Social Family Card, θα μπαίνετε επίσης σε κλήρωση για να κερδίσετε.

Με στόχο αυτές τις γιορτές να μας φέρει όλους πιο κοντά με αυτούς που αγαπάμε, πραγματοποιεί κι έναν online διαγωνισμό στην ιστοσελίδα της stellaartoiscyprus.com., μέσω του οποίου καλεί τον καθένα από μας από τις 4 μέχρι και τις 18 Δεκεμβρίου, να στείλει μια ecard γράφοντας μια ευχή σε κάποιον αγαπημένο, για να συμμετέχει στην κλήρωση και να κερδίσει τόσο ο ίδιος, όσο και ένα ακόμη πρόσωπο που θα επιλέξει, από ένα συλλεκτικό χριστουγεννιάτικο gift box.

Γεμίστε λοιπόν απολαυστικά το ποτήρι σας με την premium lager κι ανακαλύψτε τη μαγεία των γιορτών, με μια πρόποση που θα θυμάστε για όλη την επόμενη χρονιά και γιατί όχι, μοιραστείτε την με λίγους, με περισσότερους, ή ακόμα και με τον υπόλοιπο κόσμο.

Καλά Χριστούγεννα με Stella Artois… και να θυμάστε «The best present is to be present».

Η Stella Artois έρχεται κοντά σας, αποκλειστικά από τη Senaga Trading Ltd.