Διεθνές σεμινάριο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ειδικοί από 11 κράτη-μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ) παρακολούθησαν σεμινάριο το οποίο συνδιαργάνωσε η Ιατρική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Global Collaborating Centre for Diphtheria του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το Public Health England και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου. Το σεμινάριο «International Workshop on the Laboratory Diagnosis of Diphtheria», φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στις 9-11 Νοεμβρίου.

Η κ. Ανδρούλλα Ευστρατίου, Διευθύντρια στον Π.Ο.Υ και Καθηγήτρια Μικροβιολογίας στην Ιατρική Σχολή Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, δήλωσε ότι η διφθερίτιδα και άλλα σχετικά νοσήματα συνεχίζουν να καταγράφονται στον Ευρωπαϊκό χώρο και παραμένουν σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας σε περιοχές της Νοτιοανατολικής Ασίας, Νότιας Αμερικής και Αφρικής, με συχνά σημαντικά ποσοστά θνητότητας. Επιπλέον, νέες εργαστηριακές μέθοδοι ανίχνευσης και διάγνωσης, καθώς και οι πολιτικές υποχρεωτικής δήλωσης στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν ενισχύσει την έγκαιρη ανίχνευση και κατάλληλη αντιμετώπισή τους. Ωστόσο μέχρι και σήμερα, εντοπίζονται σημαντικά διαγνωστικά κενά σε αρκετά κράτη της Ευρώπης..

Η συνεργασία αυτή μεταξύ Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων, ενίσχυσε το βαθμό ευαισθητοποίησης στη διφθερίτιδα και παρείχε κατάλληλα εφόδια και διαγνωστικές δεξιότητες για την επιβεβαίωση της νόσου μέσω εξειδικευμένων διαγνωστικών μεθόδων. Τα πρακτικά εργαστήρια περιλάμβαναν προετοιμασία καλλιεργειών, απομόνωση αποικιών, καθώς και ανάλυση έκφρασης τοξινών.

Η επένδυση της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στον έλεγχο και στην αντιμετώπιση των Λοιμωδών Νοσημάτων κατέστη εμφανής από το γεγονός ότι οι μεταπτυχιακοί φοιτητές του προγράμματος «Infectious Diseases: Prevention and Control» παρακολούθησαν το σημαντικό αυτό επιστημονικό γεγονός. Το σεμινάριο αυτό όχι μόνο συμβάλλει στις πρακτικές δημόσιας υγείας, αλλά αποτελεί και μέρος των εκπαιδευτικών δράσεων της Ιατρικής Σχολής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στον τομέα των Λοιμωδών Νοσημάτων όχι μόνο σε τοπικό, αλλά και σε διεθνές επίπεδο.