Mitsubishi Eclipse Cross: Πήρε τον τίτλο «Αυτοκινήτου της Χρονιάς»

Η Mitsubishi Motors Corporation ανακοίνωσε ότι το Eclipse Cross πήρε τον τίτλο «RJC Car of the Year 2019» στο θεσμό που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου της Ιαπωνίας (Automotive Researchers' & Journalists' Conference of Japan - RJC). Για την επιλογή του Eclipse Cross, η κριτική επιτροπή του θεσμού σχολίασε: «Το Eclipse Cross δεν είναι μόνο ένα κομψό μίγμα μοντέρνου coupe και συμπαγούς SUV, αλλά προσφέρει και υψηλές επιδόσεις εκτός δρόμου και απόλυτα ισορροπημένη, δυναμική συμπεριφορά, χάρη στο μοναδικό σύστημα τετρακίνησης της Mitsubishi Super All-Wheel Control (S-AWC). Οι εξαιρετικές επιδόσεις του οφείλονται στη συνεργασία στον νέο υπερτροφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα άμεσου ψεκασμού 1.5 λίτρων και του αυτόματου κιβωτίου CVT.»

Είναι η πρώτη φορά που μοντέλο της Mitsubishi Motors Corporation κερδίζει μία διάκριση από το Σύνδεσμος Δημοσιογράφων Αυτοκινήτου της Ιαπωνίας μετά το Mitsubishi «i» το 2007.

Μετά την παραλαβή του βραβείου, εκπρόσωπος της Mitsubishi δήλωσε «Νιώθουμε μεγάλη χαρά για την κατάκτηση του τίτλου «Car of the Year 2019». Η Mitsubishi Motors έχει δεσμευτεί να δίνει προτεραιότητα στον πελάτη, κάτι που απορρέει από την εταιρική φιλοσοφία μας – Στόχος μας η δημιουργία μιας κοινωνίας γεμάτης ζωντάνια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες του τομέα μεταφορών».

Η επιλογή του 28ου Car of the Year έγινε από μέλη του οργανισμού RJC με υποψήφια τα Ιαπωνικά μοντέλα που παρουσιάστηκαν στην τοπική αγορά το διάστημα 1 Νοεμβρίου, 2017 – 31 Οκτωβρίου, 2018. Η κριτική επιτροπή επέλεξε τα "6 επικρατέστερα μοντέλα" την 1η Νοεμβρίου, και στις 13 Νοεμβρίου απένειμε το τίτλο RJC Car of the Year 2019 στον τελικό νικητή.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι το ολοκαίνουριο Mitsubishi Eclipse Cross πέρασε με επιτυχία το τεστ ασφάλειας του ανεξάρτητου οργανισμού ασφαλείας Euro NCAP εξασφαλίζοντας τα πέντε αστέρια. Με την ασφάλεια να αποτελεί ένα από τα ισχυρά ατού του, το Eclipse Cross συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία στην κατηγορία των ‘Small Off-roader’, με σκορ 97% για την Προστασία Ενηλίκων Επιβατών και 80% για την Προστασία των Πεζών.

Το ολοκαίνουριο Mitsubishi Eclipse Cross είναι ένα εντυπωσιακό σε σχεδίαση μοντέλο που συνδυάζει σύγχρονη εμφάνιση με την διάσημη πλέον τεχνογνωσία της εταιρίας στους τομείς των SUV και της τετρακίνησης. Πρόκειται για το αυτοκίνητο που εκπροσωπεί τη νέα γενιά των SUV της εταιρείας και συνδυάζει τις εντυπωσιακές γραμμές ενός coupe με το δυναμισμό ενός SUV έχοντας τη στυλιστική υπογραφή της Mitsubishi. Οι διαστάσεις του Eclipse Cross (μήκος 4,4 m-πλάτος 1,8 m-ύψος 1,68 m) το τοποθετούν ανάμεσα στα ASX και Outlander, ενώ η σχεδίασή του απευθύνεται σε ένα πιο νεανικό κοινό.

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι τα αυτοκίνητα της Mitsubishi θα διατίθενται από τις αρχές του 2019 από τον Όμιλο Πηλακούτα.