35 χρόνια πριν, ένα μεγάλο ταξίδι άρχιζε.

Όλα άρχισαν το 1983 με την ίδρυση της εταιρείας G. Frantzis Motors Ltd, η οποία είχε ως σκοπό τις πωλήσεις και ασφάλειες μεταχειρισμένων αυτοκίνητων.

Μέσα από μια σταθερή πορεία διάκρισης και εξέλιξης, σήμερα είναι ένας πρωτοποριακός Όμιλος Εταιρειών με όραμα και αφοσίωση στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών στις πωλήσεις καινούργιων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (εταιρεία G. Frantzis Motors Ltd), στην εξουσιοδοτημένη συντήρηση αυτοκινήτων Mercedes-Benz (εταιρεία G. Frantzis Motorservices Ltd), και στον τομέα ανάπτυξης γης (εταιρεία G. Frantzis Developing Ltd).

Παρά την εξέλιξη αυτή, η επιχείρηση δεν έχασε σε καμία περίπτωση τον οικογενειακό της χαρακτήρα. Κατά την διάρκεια της πορείας λοιπόν, η οικογένεια Φραντζή παραμένει πιστή στις αξίες οι οποίες διαχρονικά διέπουν κάθε δραστηριότητά της, που είναι ο επαγγελματισμός, η τιμιότητα, η συνέπεια, ο σεβασμός στον πελάτη και η σκληρή δουλειά. Έτσι, συμπληρώνοντας 35 χρόνια δραστηριοποίησης στην κυπριακή αγορά, δεν θα μπορούσε να μην αισθάνεται την ανάγκη να ευχαριστήσει όλο τον κόσμο που στήριξαν με την εμπιστοσύνη τους τις εταιρείες του Ομίλου όλα αυτά τα χρόνια, αναγνωρίζοντας πως όλα όσα έχει πετύχει ο Όμιλος Φραντζή, οφείλονται στους πελάτες του.

Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους συνεργάτες, αντιπροσώπους και υπαλλήλους των εταιρειών του ομίλου.

Με αφορμή την επέτειο των 35 χρόνων, ο Όμιλος θέλει να γιορτάσει μαζί με τους πελάτες του και να ανταποδώσει την στήριξη του κόσμου με επετειακά δώρα. Όσοι λοιπόν πελάτες της εταιρείας G. Frantzis Motors Ltd διατηρούν το διαφημιστικό πλαίσιο στις πινακίδες του αυτοκινήτου τους, μπορούν να τηλεφωνήσουν στο 7000 7001 για παραλαβή των επετειακών δώρων.

35 χρόνια Όμιλος Εταιρειών Φραντζή!

Δυναμικά, συνεχίζουμε… σας ευχαριστούμε!