Διάλεξη στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Πώς τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα των εκπαιδευτικών προβλέπουν την φιλοδοξία τους να γίνουν διευθυντές;»

Σε αντίθεση με άλλα επαγγέλματα, ελάχιστα είναι γνωστά για τους παράγοντες που οδηγούν τους εκπαιδευτικούς να εκφράσουν την επιθυμία ανάληψης ηγετικής θέσης στα σχολεία. Το θέμα “Vocational interests predict teachers’ aspiration for becoming school principals” πραγματεύεται ο Δρ Georg Krammer, καθηγητής Εμπειρικής Εκπαιδευτικής Έρευνας & Εφαρμοσμένης Ψυχομετρίας στο εξειδικευμένο εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Αυστρίας για τις Επιστήμες της Αγωγής University College of Teacher Education Styria, στη διάλεξη που συνδιοργανώνουν το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Επιστήμες της Αγωγής – Κατεύθυνση Εκπαιδευτικής Ηγεσίας και Πολιτικής του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) και o Κυπριακός Όμιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης (ΚΟΕΔ).

Η διάλεξη, η οποία θα είναι ανοιχτή για το κοινό, θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 στις 18:00, στο κεντρικό κτίριο του ΑΠΚΥ (Λεωφ. Γιάννου Κρανιδιώτη 33, 2220 Λατσιά, Λευκωσία).

Στη σχετική με την οργανωσιακή συμπεριφορά βιβλιογραφία, τα επαγγελματικά ενδιαφέροντα (‘vocational interests’) θεωρούνται καταλληλότεροι δείκτες για την πρόβλεψη επιλογών σταδιοδρομίας απ’ ό,τι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας (‘personality traits’). Αυτήν ακριβώς την υπόθεση σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς πραγματεύεται στην διάλεξή του ο Georg Krammer, ο οποίος θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της επταετούς έρευνας και σχετικής με το θέμα μελέτης με τίτλο «TEDCA – Teachers‘ Education, Development and Career in Austria».