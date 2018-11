Συρανό ντε Μπερζεράκ του Εντμόν Ροστάν

Σκηνοθεσία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Για πρώτη φορά στην κυπριακή σκηνή από 23 Νοεμβρίου 2018 στην Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ

«Η ομορφιά περνάει, μα, όταν κάποιος την ψυχή του άλλου αγαπάει, την αγαπάει παντοτινά, γιατί η ψυχή είναι ίδια και με του χρόνου τις πληγές δεν χάνει τα στολίδια».

Η ζωή του ρομαντικού ήρωα με τη διασημότερη μύτη στο παγκόσμιο θέατρο «ζωντανεύει» για πρώτη φορά στην κυπριακή σκηνή. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανεβάζει τον αριστουργηματικό «Συρανό ντε Μπερζεράκ», του γάλλου συγγραφέα Εντμόν Ροστάν, κορυφαίου εκπροσώπου του νεορομαντισμού. Μια «ηρωική κωμωδία» που εστιάζει στα μεγάλα και ωραία της ζωής, υμνώντας τον έρωτα, τη μεγαλοψυχία, την αξιοπρέπεια, τη γενναιότητα, την αυταπάρνηση, το πνεύμα, και, πάνω από όλα, την απόλυτη αγάπη.

Ο έμμετρος στίχος του έργου, μεταφρασμένος μοναδικά σε ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο από τη Λουίζα Μητσάκου, αναδεικνύει την ποιητική δύναμη και την ομορφιά της γλώσσας, γεννώντας εικόνες, συναισθήματα και ιδέες και σκιαγραφώντας απαράμμιλα τη δύναμη της αγάπης.

Μα τι είναι το φιλί;

Υπόσχεση που δίνουμε με πίστη περισσή, όρκος που λέμε από κοντά μ' ερωτικό σκοπό, περισπωμένη ρόδινη πάνω στο «σ' αγαπώ» και μυστικό που λέγεται αντί στ' αυτί, στο στόμα,[…] άγγιγμα είναι της καρδιάς, ανάσα των καημών,είναι η γεύση της ψυχής στην άκρη των χειλιών!

«Τι ελπίδα να ’χω μ’ αυτήν την προβοσκίδα;» αναρωτιέται ο Συρανό. Και όμως, η συναρπαστική προσωπικότητα και η σπινθηροβόλα σκέψη του αποκαλύπτουν πως η ομορφιά του πνεύματος είναι πιο ανθεκτική από εκείνη της όψης.

Ο Αχιλλέας Γραμματικόπουλος σκηνοθετεί το έργο, έχοντας στη διάθεσή του μια εξαιρετική ομάδα δεκαεννιά ηθοποιών, με τον Λώρη Λοϊζίδη στον ομώνυμο ρόλο. Με τη συνδρομή των έμπειρων συνεργατών του, υπογράφει μια πληθωρική παράσταση γεμάτη δράση, χιούμορ, εναλλαγή εικόνων και συγκίνηση.

Τη μουσική και τα τραγούδια της παράστασης έγραψε ο καταξιωμένος συνθέτης Γιώργος Ανδρέου.

Λίγα λόγια για το έργο

Ο Συρανό, δεινός ξιφομάχος και δεξιοτέχνης ποιητής, είναι ερωτευμένος κρυφά με την εξαδέλφη του Ρωξάνη. Όμως, η μεγάλη δύσμορφή μύτη του αποτελεί εμπόδιο για να της εξομολογηθεί τον έρωτα του. Για την ευτυχία της και μόνο θα επιλέξει να στηρίξει τον αντίζηλο του, τον νεαρό Κριστιάν. Με την ευγλωττία που διαθέτει, εφοδιάζει τον Κριστιάν με στιχάκια και ερωτικά ποιήματα, προκειμένου να την κερδίσει.

Εντμόν Ροστάν

Ο τελευταίος μεγάλος εκπρόσωπος του ρομαντισμού γεννήθηκε στη Μασσαλία το 1868 από ευκατάστατη και καλλιεργημένη οικογένεια. Σπούδασε λογοτεχνία, ιστορία, φιλοσοφία και νομική. Η πρώτη μεγάλη θεατρική επιτυχία ήρθε με το έργο του Οι Ρομαντικοί (Les Romanesques), το 1894, που παρουσιάστηκε στη Comédie Française. Tο κοινό, κουρασμένο από τον νατουραλισμό και τον συμβολισμό, βρήκε στην ποιητική έκφραση του Ροστάν το κλασικό γαλλικό ύφος και τις πατροπαράδοτες αξίες, τις γοητευτικές εξάρσεις και τα ιδεώδη του ρομαντισμού. Τρία χρόνια αργότερα, το 1897, το αριστούργημα του, ο Συρανό ντε Μπερζεράκ (Cyrano de Bergerac), γίνεται αληθινός λαϊκός θρίαμβος και ο Ροστάν λατρεύεται σαν ήρωας. Και τα υπόλοιπα έργα του όμως, Η Απόμακρη πριγκίπισσα (La Princesse lointaine, 1895), Η Σαμαρείτιδα (La Samaritaine, 1897), Ο Αετιδέας (L’Aiglon, 1900) γνωρίζουν επιτυχία. Το 1901, σε ηλικία τριάντα τριών ετών, εκλέγεται μέλος της Γαλλικής Ακαδημίας. Λόγω της εύθραυστης υγείας του, αποσύρεται με την οικογένεια του στη γαλλική ύπαιθρο. Εκεί συνεχίζει να γράφει θεατρικά έργα και ποίηση∙ κανένα όμως απ’ αυτά δεν γνωρίζει την επιτυχία του Συρανό. Πέθανε σε ηλικία 50 ετών από κρυλόγημα στο Παρίσι στις 2 Δεκεμβρίου 1918. Μετά τον θάνατο του, δημοσιεύτηκε η ποιητική συλλογή Le Vol de la Marseillaise και το ημιτελές δράμα του, Η τελευταία νύχτα του Δον Ζουάν.

Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Απόφοιτος της Δραματικής Σχολής του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας (ΚΘΒΕ).

Έχει συνεργαστεί ως ηθοποιός με τα θεατρικά σχήματα: Κρατικό Θέατρο Βόρειας Ελλάδας (ΚΘΒΕ), Θεατρική Διαδρομή Θεσσαλονίκης, Χοροκύτταρο Θεσσαλονίκης, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Βέροιας, Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κομοτηνής, Θέατρο ΕΝΑ, Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου (ΘΟΚ), Ανοιχτό Θέατρο, Θέατρο Διόνυσος, ΕΘΑΛ.

Σκηνοθέτησε για το Ανοιχτό Θέατρο, ΕΘΑΛ, Θέατρο Διόνυσος, Θεατρικό Οργανισμό Κύπρου, Θέατρο Κουίντα, Πολιτιστικό Όμιλο Λευκωσίας- Act Theatre,αλλά και ανεξάρτητες θεατρικές παραγωγές. Στο χώρο της τηλεόρασης πρωταγωνίστησε σε πολλές τηλεοπτικές σειρές που προβλήθηκαν στα κανάλια: ΕΡΤ, ΡΙΚ, ΛΟΓΟΣ, ΑΝΤ1, MEGA Κύπρου, ΣΙΓΜΑ, ANT1 Ελλάδος, MEGA Ελλάδος. Η πορεία του στον κινηματογράφο περιλαμβάνει ταινίες που βραβεύτηκαν σε σημαντικά φεστιβάλ, μερικές από αυτές είναι: Δρόμοι και Πορτοκάλια (σκην.Αλίκη Δανέζη-Knutsen), BAR (σκην. Αλίκη Δανέζη-Knutsen), Κάτω από τα άστρα (σκην. Χρ. Γεωργίου), Ένα μπλουζ για τη Νέδη Ράιαν (σκην. Χρ. Ροδίτης), Στάχυα (σκην. Σάιμον Φαρμακάς), HELLMETS (σκην. Γ. Κουκουμάς), Ιστορία της πράσινης γραμμής (σκην. Π. Χρυσάνθου). Ως συγγραφέας-παραγωγός και παρουσιαστής Ραδιοφωνικών Εκπομπών συνεργάστηκε με τους σταθμούς: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM100, FM105 (Ραδιόφωνο Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης), Τρίτο Πρόγραμμα του ΡΙΚ, ΚΛΙΚ FM.

Παρακολούθησε Σεμινάρια: Drama Therapy, Drama Communication, Theatre Lighting Design and Technology. Δίδαξε: Κωμωδία-Αυτοσχεδιασμό σε επιδοτούμενα σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα, Θεατρική Έκφραση, Θεατρικό Παιχνίδι και Κινησιολογία (Τμήμα Νηπιαγωγών Intercollege), Θεατρική Έκφραση στο Ίδρυμα Ιωάννου, Ορθοφωνία -Παραγωγή Ραδιοφώνου (Τμήμα Δημοσιογραφίας Frederick Institute of Technology). Βραβεύτηκε: Man of the Year-Ηθοποιός της χρονιάς 2005, Καλύτερος ηθοποιός Δραματικής σειράς 2006 (Βραβεία ΤΗΛΕΦΙΛ), Αγαπημένος Ηθοποιός Δραματικής Σειράς 2014 (Βραβεία ΤΗΛΕΦΙΛ), Αγαπημένος Ηθοποιός Δραματικής Σειράς 2016 (Βραβεία ΤΗΛΕΦΙΛ), Ιδρυτικό μέλος του Ινστιτούτου Πολιτισμού. Διετέλεσε Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ηθοποιών Κύπρου.

Ταυτότητα της παράστασης

«Συρανό ντε Μπερζεράκ»

Παγκύπρια πρώτη

Μετάφραση: Λουίζα Μητσάκου

Σκηνοθεσία-Δραματουργική επεξεργασία: Αχιλλέας Γραμματικόπουλος

Μουσική: Γιώργος Ανδρέου

Σκηνικά-Κοστούμια: Έλενα Κατσούρη

Χορογραφία-Κίνηση: Χλόη Μελίδου

Μουσική διδασκαλία: Μαρία Θεοδότου

Σχεδιασμός φωτισμών: Γεώργιος Κουκουμάς

Βοηθός Σκηνοθέτις: Μαρίνα Βρόντη

Βοηθός Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Θέλμα Κασουλίδου

Παίζουν: Χάρης Αριστείδου, Αλέξανδρος Αχτάρ, Γρηγόρης Γεωργίου,

Σαββίνα Γεωργίου, Πέτρος Γιωρκάτζης, Γιώργος Ευαγόρου, Νεκτάριος Θεοδώρου, Κώστας Καζάκας, Στέλιος Καλλιστράτης, Αντώνης Καλογήρου, Χάρης Κκολός, Βαλεντίνος Κόκκινος, Λώρης Λοϊζίδης, Παντελίτσα Λοΐζου, Αντρέας Μακρής, Παναγιώτης Μπρατάκος, Ήβη Νικολαΐδου, Αντρέας Φυλακτού, Αντωνία Χαραλάμπους

Παραστάσεις

Λευκωσία

Θέατρο ΘΟΚ, Κεντρική Σκηνή, Αίθουσα Εύης Γαβριηλίδης

από Παρασκευή 23 Νοεμβρίου 2018 και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, 20:30

& Κυριακή, 18:00

Λεμεσός: Παττίχειο Δημοτικό Θέατρο

Παρασκευή 1 & Σάββατο 2 Φεβρουαρίου 2019, 20:30

Λάρνακα: Δημοτικό Θέατρο

Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, 20:30

Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο

Σάββατο 9 Φεβρουαρίου 2019, 20:30

Οι παραστάσεις στις 11 Ιανουαρίου 2019 στη Λευκωσία και 1 Φεβρουαρίου 2019 στη Λεμεσό θα είναι με αγγλικούς και τουρκικούς υπέρτιτλους

Πληροφορίες / Εισιτήρια

Λευκωσία: Ταμείο Θεάτρου ΘΟΚ, τηλ. 77772717

(Τρίτη-Κυριακή 10:00-13:30, 16:00-18:00)

Λεμεσός: Ταμείο Παττίχειου Δημοτικού Θεάτρου, τηλ. 25377277 (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00- 13:00, 16:00-19:00 και Σάββατο 10:00-13:00) και ηλεκτρονικά στο www.pattihio.com.cy

Λάρνακα: Ταμείο Δημοτικού Θεάτρου, τηλ. 24665795 (Δευτέρα-Παρασκευή 10:00-13:00, 16:00-18:00 και Σάββατο 10:00-13:00)

Πάφος: Μαρκίδειο Θέατρο, από το ταμείο το βράδυ της παράστασης

Τιμές Εισιτηρίων: €12 / €6 (άνεργοι, συνταξιούχοι με την επίδειξη του αντίστοιχου αποδεικτικού εγγράφου, άτομα κάτω των 25 ετών με την επίδειξη πολιτικής ταυτότητας)

