EUC: Χρηματοδότηση ΕΕ ύψους €1.8εκ για το Κέντρο Αριστείας CERIDES

Το Κέντρο Αριστείας CERIDES (Center Of Excellence in Risk and Decision Sciences) του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ύψους €1.8εκ. καθώς και τη συμμετοχή του σε οκτώ νέες επιστημονικές συνέργειες που στοχεύουν στην ανάπτυξη ερευνητικών μεθόδων, την αξιολόγηση κινδύνων, και την ανάλυση, το σχεδιασμό και την υλοποίηση μηχανισμών λήψης αποφάσεων και διεθνών συνεργασιών. Σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι με διαφορά το κορυφαίο ιδιωτικό πανεπιστήμιο στην Κύπρο όσον αφορά τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα της ΕΕ «Ορίζοντας 2020».

Τα προγράμματα συνδυάζουν καινοτομία με έρευνα και νέα επιστημονικά δεδομένα ώστε να αναπτύξουν πρωτοπόρα αποτελέσματα που θα είναι επωφελή για το διεθνές περιβάλλον, την εκπαίδευση και την ασφάλεια.

Πιο συγκεκριμένα, τα έργα περιλαμβάνουν:

Την υλοποίηση του έργου “Mediterranean practitioners’ network & capacity building for effective response to emerging security challenges – MEDEA”. Από τον Ιούνιου που ξεκίνησε, το έργο στοχεύει να δημιουργήσει εκπαιδευτικό υλικό για ένα Πανευρωπαϊκό Φόρουμ Πρώτων Ανταποκριτών.

Το έργο “Air Quality Services for cleaner air in Cyprus (AQ-SERVE)” που χρηματοδοτήθηκε τον Ιούλιο και Αύγουστο 2018. Συνδυάζει καινοτόμες τεχνικές εξελίξεις με νέες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την διατύπωση και την πρόβλεψη της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, προκειμένου να παράσχει την πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων στην υγεία και την εκτίμηση κινδύνων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο.

Το έργο “Strategic Assessment for Law and Police Cooperation” που στόχο έχει να συμβάλει στην ευρωπαϊκή εναρμόνιση της δικαστικής και αστυνομικής συνεργασίας.

Το έργο “Enhancing EU Data Protection Sector with new Skills” το οποίο στοχεύει στην εδραίωση μιας ισχυρής περιφερειακής εταιρικής σχέσης στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Γερμανία, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προκλήσεις του νέου ευρωπαϊκού καθεστώτος προστασίας δεδομένων.

Το έργο “ENhance REseArChers and HEI staff’s skills and competences in data management and research integrity to increase academia collaboration capacity”. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη και δοκιμή ενός συνόλου μαζικών ανοιχτών διαδικτυακών μαθημάτων (MOOC – Massive Open Online Courses) για ερευνητικές δεξιότητες και πρακτικές ανοιχτής επιστήμης.

Το πρόγραμμα “SAFED - Safety, Fire & Design: Simulation For Fire Safety Training” που περιλαμβάνει τη διοργάνωση εξειδικευμένων ασκήσεων για πυροσβέστες.

Το έξυπνο πιλοτικό πρόγραμμα “Technical and Social sensor aggregation for smart environment enhancement” το οποίο θα υλοποιηθεί στην πανεπιστημιούπολη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και στοχεύει στην δοκιμή και την αξιολόγηση του κύκλου ανάδρασης αισθητήρων Τεχνολογίας-Ανθρώπου.

Το πρόγραμμα “Judicial and Police Cooperation Preventing Radicalization towards Terrorism”. Στόχος του προγράμματος είναι να αποτελέσει τη γέφυρα μεταξύ των διαφόρων υφιστάμενων δικτύων αντιμετώπισης της ριζοσπαστικοποίησης.

Το κέντρο CERIDES δημιουργήθηκε για να αξιοποιήσει τις συνέργειες μεταξύ του Κέντρου για τον Κίνδυνο, Ασφάλεια και το Περιβάλλον (CERISE) και του Κέντρου Υποστήριξης Αποφάσεων και Βελτιστοποίησης Συστημάτων (DSSO) και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Παρέχει μια ολιστική προσφορά εκπαιδευτικών (διδακτορικών), ερευνητικών και συμβουλευτικών λύσεων και είναι το πρώτο Διεπιστημονικό, Διαπολιτισμικό Κέντρο Αριστείας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Κέντρο στοχεύει στη παραγωγή υψηλής ποιότητας έργων και στην οικοδόμηση φήμης υψηλού επιπέδου στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης/κατάρτισης και της παροχής συμβουλών. Έχει θέσει ως στόχο την καθιέρωσή του ως σημείο αναφοράς στους τομείς της Ασφάλειας και των Αποφάσεων στην περιοχή της ΝΑ Ευρώπης, ενώ μέχρι σήμερα έχει ήδη λάβει πάνω από €1.5 εκ για τη χρηματοδότηση ανταγωνιστικών προγραμμάτων. Μέλη του αποτελούν νέοι ερευνητές με πληθώρα ειδικεύσεων και καινοτόμων νέων ιδεών, ενώ συμμετέχει σε 4 έργα 13 προγραμμάτων της ΕΕ (Ορίζοντας 2020, Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας Κύπρου, ΓΔ ECHO, ΓΔ HOME, ΓΔ JUSTICE, ERASMUS +).

Σημειώνεται πως το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε την υψηλότερη κατάταξη σε δύο βασικούς στρατηγικούς τομείς, την έρευνα και τον διεθνή προσανατολισμό από το πολυδιάστατο εργαλείο U-Multirank της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μετά από αξιολόγηση το Πανεπιστήμιο εξασφάλισε το HR Excellence in Research Logo, το "Λογότυπο Αριστείας στην Έρευνα - Ανθρώπινο Δυναμικό" το οποίο αναγνωρίζει τη συμβολή του πανεπιστημίου στην επιστημονική αριστεία, μέσα από την ικανότητα και την υψηλή τεχνογνωσία του ανθρώπινου δυναμικού του στα πεδία της έρευνας.

Το κέντρο CERIDES διευθύνει ο Καθηγητής Γιώργος Μπούστρας, Κοσμήτορας της Σχολής Επιχειρήσεων. Περισσότερες πληροφορίες για το Κέντρο Αριστείας CERIDES μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση (cerides.euc.ac.cy).

Το πρώτο Ετήσιο Συνέδριο του CERIDES, το “Nicosia Risk Forum” με τη συμμετοχή ακαδημαϊκών και επιχειρηματικών εταίρων στον τομέα της Ασφάλειας, του Κινδύνου και της Έρευνας έγινε την Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Ο Υπουργός Εξωτερικών, κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ήταν ο κύριος ομιλητής του συνεδρίου.