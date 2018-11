“The Future of Healthcare in Cyprus”: Το μέλλον των μεταρρυθμίσεων στην υγεία και η ανάγκη πολιτικής συναίνεσης

Με την παρουσία του υπουργού Υγείας, εκπροσώπων διεθνών οργανισμών και φορέων υγείας

Το πανεπιστήμιο Λευκωσίας πρωτοπόρο στον κλάδο επιστημών ζωής και υγειάς στην Κύπρο παρουσιάζει , στις 3 Δεκεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, το ολοήμερο συνέδριο: “The Future of Healthcare in Cyprus”, το οποίο συνδιοργανώνουν o Εκδοτικός Οίκος Δίας, σε συνεργασία με τη Boussias Communications και το Healthcare τη Δευτέρα 3 Δεκεμβρίου, στο Filoxenia Conference Centre (Jean Monet Hall) στη Λευκωσία, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας.

Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της υγείας, με στόχο την καθολική υγειονομική κάλυψη και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους πολίτες, ο ρόλος της κοινωνικής ασφάλισης, αλλά και η συνεργασία και η πολιτική συναίνεση για τα επόμενα βήματα είναι τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο 2ο Συνέδριο Πολιτικών Υγείας. Το συνέδριο φιλοξενεί εξέχοντες διεθνείς ομιλητές, υψηλόβαθμα στελέχη από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας, διακεκριμένους ακαδημαϊκούς, ενώ σημαντικός αναμένεται να είναι και φέτος ο διάλογος με όλους τους φορείς υγείας για την πορεία και το μέλλον των μεταρρυθμίσεων του συστήματος υγείας της χώρας.

Το συνέδριο αναμένεται να ανοίξει με ομιλία του ο υπουργός Υγείας Κωνσταντίνος Ιωάννου, ο οποίος αναμένεται να αναφερθεί στις μεταρρυθμίσεις που λαμβάνουν χώρα στο σύστημα υγείας της Κύπρου. Επίσης, στο συνέδριο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Έλληνας υπουργός Υγείας Ανδρέας Ξανθός.

Τα κύρια θέματα που θα συζητηθούν στο συνέδριο είναι:

Τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.

Η εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων στο Σύστημα Υγείας της Κύπρου.

Οι αλλαγές στο σύστημα οργάνωσης και λειτουργίας των νοσοκομείων.

Θέματα που αφορούν τη φαρμακευτική πολιτική.

Χρηματοδότηση και Βιωσιμότητα του Συστήματος Υγείας.

Τα παραπάνω θέματα θα αναπτύξουν σημαντικοί ομιλητές, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι:

Nικόλαος Σχίζας, Καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Σύμβουλος e-health του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νικολάου Αναστασιάδη, Σταύρος Μαλάς, πρώην υπουργός Υγείας της Κύπρου, Καθηγητής Γενετικής, Ιατρικής Σχολής, University of Nicosia, Χριστίνα Γιαννάκη, Γενική Διευθύντρια του υπουργείου Υγείας, Θωμάς Αντωνίου, πρόεδρος του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας, Νίκος Πολύζος, Διευθύνων Σύμβουλος Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας Κύπρου, Γιώργος Πετρίκκος, πρ. Κοσμήτορας και επικεφαλής Advisory Board, Ιατρική Σχολή, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Καθηγητής Ανοσολογίας, Ιατρικής Μικροβιολογίας και Λοιμωδών Νοσημάτων, Ομότιμος Καθηγητής Εσωτερικής Ιατρικής και Λοιμώξεων, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Χρήστος Πέτρου, Αναπληρωτής Καθηγητής, School of Sciences and Engineering, Department of Life and Health Sciences, University of Nicosia, Παναγιώτης Γιάλουρος, Visiting Associate Professor, Medical School, University of Cyprus, Μάμας Θεοδώρου, καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Άρης Σισσούρας, Επίτιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Πατρών, Μάριος Κουλούμας, Πρόεδρος της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Πασχόντων και Φίλων, Κυριάκος Μικέλλης, Πρόεδρος Κυπριακής Ένωσης Φαρμακευτικών Εταιρειών Έρευνας και Ανάπτυξης (ΚΕΦΕΑ), Διευθυντής Κύπρου, Pfizer, Αυγουστίνος Ποταμίτης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Εταιρειών Κύπρου (ΣΦΕΚ), Μάρκος Αγαθαγγέλου, πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Ιδιωτικών Νοσηλευτηρίων, Γιάννης Δημαράκης, Managing Partner, Scotwork.

