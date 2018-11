Η ματσάρα του Ολυμπιακού με την Φενέρ με 0% γκανιότα!

Αντίδραση μετά την τελευταία ήττα στην Euroleague από τον Παναθηναϊκό ψάχνει απόψε ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται την Φενερμπατχσέ. Η Stoiximan, η μεγαλύτερη εταιρία στοιχημάτων στην Κύπρο, σας προσφέρει και την αποψινή ματσάρα με 0% γκανιότα!

*0% Γκανιότα* σημαίνει καθόλου προμήθεια για την εταιρεία και κατά συνέπεια μεγαλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος παγκοσμίως!

Οι καλύτερες αποδόσεις και οι περισσότερες επιλογές, όπως πάντα, στην Stoiximan, τη μοναδική εταιρεία με τόσα πολλά ειδικά στοιχήματα και στο μπάσκετ!

Η νίκη του Ολυμπιακού έχει απόδοση 1.68 και η νίκη της Φενέρ δίνει 2.45. Νίκη των «ερυθρόλευκων» με 6-10 πόντους ή 21+ πόντους διαφορά δίνει 5.50 και 8.50 αντίστοιχα. Νίκη των Τούρκων με 1-5 πόντους ή 11-15 πόντους δίνει 6.00 και 9.00 αντίστοιχα. Πόσοι πόντοι θα μπουν στο παιχνίδι συνολικά; Το over 156.5 δίνει 2.12, το over 164.5 δίνει 3.55, το under 151.5 δίνει 2.25 και το under 147.5 δίνει 2.90! Ποιος θα κερδίσει στην πρώτη περίοδο; Στο 1.70 η απόδοση του Ολυμπιακού, στο 2.12 της Φενέρ. Πόσους πόντους θα πετύχει ο Ολυμπιακός στην πρώτη περίοδο; Over 19.5 πόντοι με απόδοση 1.85 ή under 19.5 πόντοι με απόδοση 1.88; Πιστεύετε ότι θα κερδίσει κάποια ομάδα και τις 4 περιόδους; Στο 11.00 η απόδοση για τον Ολυμπιακό, στο 16.00 για την Φενέρ.

Αναλυτικά όλες οι αγορές για το ματς αυτό εδώ.

Οι αποδόσεις υπόκεινται σε αλλαγές.

Φυσικά πάντα για νέους παίκτες ισχύει το 100% στην πρώτη κατάθεση.