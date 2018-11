Το ΑΠΚΥ συνδιοργανώνει το 4ο Ετήσιο Συνέδριο EPALE Κύπρου

Τo Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών «Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΑΠΚΥ) συνδιοργανώνει με το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το 4ο Ετήσιο Συνέδριο EPALE Κύπρου. Το συνέδριο με θέμα «Η Επαγγελματική Ανάπτυξη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Ενηλίκων» θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία, στις 16 Νοεμβρίου 2018 από τις 08:30 έως τις 14:30. Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα μεταδίδει το συνέδριο ταυτόχρονα και διαδικτυακά στο YouTube και συγκεκριμένα στο σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=MdkDuAnhtcY

Στόχος του 4ου ετήσιου συνεδρίου EPALE Κύπρου είναι η ανάλυση θεμάτων που σχετίζονται με τις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των Εκπαιδευτών Ενηλίκων τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Κεντρική ομιλήτρια είναι η Dr Maria Brown, Ph.D. Visiting Senior Lecturer, University of Malta και θέμα της εισήγησής της είναι: «Pedagogy development in older adult education: A critical and community-based approach». Το συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων έργων «EPALE» και «Ευρωπαϊκό Θεματολόγιο» από το υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και ειδικότερα στις εκδηλώσεις για την 3η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Επαγγελματικών Δεξιοτήτων.

Εγγραφές για συμμετοχή έως 14 Νοεμβρίου 2018 στο σύνδεσμο: http://conf.moec.gov.cy