Το Κορυφαίο Συνέδριο Blockchain της Ευρώπης επιστρέφει

Οι εγγραφές άρχισαν για την πρωτοποριακή διάσκεψη που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα μεταξύ 14-16 Νοεμβρίου



Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, πρωτοπόρο πανεπιστήμιο παγκοσμίως σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας στην τεχνολογία blockchain και στα ψηφιακά νομίσματα, ανακοινώνει την έναρξη των εγγραφών για το DECENTRALIZED 2018. Το κορυφαίο συνέδριο, που διοργανώθηκε για πρώτη φορά πέρυσι στην Κύπρο με τεράστια επιτυχία, θα πραγματοποιηθεί φέτος στην Αθήνα, μεταξύ 14-16 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.



Πάνω από 70 διεθνείς ομιλητές, στελέχη επιχειρήσεων, ακαδημαϊκοί, και τεχνικοί εμπειρογνώμονες, θα μοιραστούν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους στα πεδία εφαρμογής και τις επιδράσεις της επανάστασης του blockchain και των ψηφιακών νομισμάτων. Επιπλέον, πάνω από 20 εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμετέχουν ως εκθέτες (exhibitors), παρουσιάζοντας τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Το συνέδριο αναμένεται να παρακολουθήσουν πάνω από 1,000 άτομα, στην πλειοψηφία τους στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και καθηγητές και φοιτητές.



Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι επιδράσεις της τεχνολογίας blockchain σε τομείς όπως: οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η υγεία, η δημόσια διοίκηση και η εκπαίδευση. Ακόμα, θα υπάρχουν θεματικές συζητήσεις σχετικά με τις επιδράσεις στη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. GDPR), τη διαμόρφωση πολιτικών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κοινωνικές και ηθικές διαστάσεις του blockchain, κ.α. Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και επιστημονικές εργασίες, ιδίως στη σύγκλιση του blockchain με τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ).



Στους βασικούς ομιλητές του DECENTRALIZED 2018 περιλαμβάνονται οι:

• Llew Claasen, Director, Bitcoin Foundation

• Peter Rizun, Chief Scientist, Bitcoin Unlimited

• Jameson Lopp, Infrastructure Engineer, Casa

• Garrick Hileman, Head of Blockchain Research, Cambridge University

• Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

• Susanne Tarkowski, Founder and CEO of Bitnation

• Spiros Margaris, Fintech expert

• Αντώνης Πολεμίτης, CEO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

• Σπύρος Μακριδάκης και Γιώργος Γιαγλής, Διευθυντές του Institute For the Future, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

• Πάνω από 60 ακόμη ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Χαιρετισμούς θα απευθύνουν εκπρόσωποι της πολιτείας και του επιχειρηματικού κόσμου.



Για περισσότερες πληροφορίες και για να εγγραφείτε στο DECENTRALIZED 2018, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: www.decentralized.com. Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.